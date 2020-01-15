Hollanda Sneijder'in ihanetini konuşuyor! 24 yaşındaki popçuyla...
Wesley Sneijder, eşi Yolanthe Cabau'ya bir kez daha ihanet golü attı...
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Menajerleri, 8 yıldır evli olan çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermemiş, çiftin özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.
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Bu gelişme üzerine Sneijder, sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşıp, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" notunu düşmüştü..
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Fakat Wesley Sneijder uslanmadı. Eski Galatasaraylı, Hollandalı şarkıcı ile yakınlaşarak evliliğini yeniden çıkmaza soktu.
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Eşi Yolanthe Cabau ile evliliğine bir şans daha veren Wesley Sneijder'den yine kırmızı kartlık hareket geldi. Güzel yenge, kendisine ihanet ettiği konuşulan eşini oğulları Xess Xava için affetmişti.
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Ancak Sneijder, uslanmaz çıktı. 35 yaşındaki eski futbolcu, Hollanda basınının iddiasına göre önceki akşam Amsterdam'daki bir mekanda doğum gününü kutlayan şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaştı.
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Yolanthe Cabau ile boşanmanın eşiğinden dönen Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, akıllanmadı.
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Sneijder, kendisini oğullarının hatrına affeden eşini Hollanda basınının iddiasına göre popçu Emma Heesters ile aldattı.
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Sneijder'in 24 yaşındaki popçuyla öpüştüğü iddia edilirken bu bomba haber üzerine gözler barıştığı eşine çevrildi.