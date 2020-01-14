Hem annelik yaptı, hem vizeyi aldı; Naz Aydemir Akyol...
Filenin Sultanları Hollanda’da Almanya’yı 3-0 devirerek Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini elde ederken başarının mimarlarından biri hiç kuşkusuz Naz Aydemir Akyol oldu.
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Burak Akın - Spor Arena Detay | Naz’ın yükselişi öğrencilik yıllarında Eczacıbaşı Voleybol yıldız ve genç takımlarında elde ettiği başarılarla başladı. Alt yaş gruplarında ‘En iyi pasör’, ‘En değerli oyuncu’ ödüllerine layık görülen 29 yaşındaki başarılı voleybolcu 2011-2012 yılında Fenerbahçe forması altında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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A Milli Takım'la birlikte, aynı sezonda, Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemesi birincisi, Dünya Grand Prix üçüncüsü ve İtalya Alassio'daki Edison Cup birincisi olan Naz, birçok ilke imza atarken olimpiyatların ardından Vakıfbank’ın yolunu tuttu.
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BÜYÜK FEDAKARLIK
Vakıfbank ile Türkiye ve dünya çapında birçok şampiyonluk kazanan ve kırılmadık rekor bırakmayan Naz Aydemir, Mayıs 2018’de Bükreş’te düzenlenen Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda büyük bir fedakarlığa imza attı.
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OYUNA GİRMEK İSTEDİ
Henüz birkaç aylık hamile olan Naz, Imoco Volley maçında işlerin kötü gittiği sırada oyuna girip büyük fedakarlık örneği gösterdi. Final maçına kadar koç Guidetti Naz’ı riske etmezken; başarılı oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmayarak özverisini tecrübesiyle birleştirip tarihi başarının aktörlerinden oldu.
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PAMİR UĞURLU GELDİ
Haziran ayında Voleybol kariyerine bir ara veren Naz Aydemir Akyol, 6 Kasım’da anne oldu. Naz - Cenk çifti erkek bebeklerine Pamir ismini verdi.
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BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜ AMA GÜÇLÜ DÖNDÜ
Daha sonra eski kulübü Fenerbahçe’ye imza atan Naz Aydemir Akyol, 2019 yılı itibarıyla yeniden eski formuna kavuştu. Fenerbahçe döneminde, “Açık konuşmak gerekirse antrenmana çıktığım ilk hafta voleybolu bırakmayı düşündüm. Bacaklarımın bana ait olmadığını hissediyordum, hareket edemiyordum ve bakmam gereken bir çocuğum vardı. Hem çalışıp hem de onunla ilgilenince dinlenmeye zamanım olmuyordu. Ancak zamanla rahatladım. Vücudum, yorgunluğa uyum sağladı ve her şey iyi gitmeye başladı. Kesin olan bir şey var ki o da şu: Annem ve eşim olmadan bunu asla başaramazdım.” İfadelerini kullanan 29 yaşındaki voleybolcu bu durumun da üstesinden geldi
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HEM ANNELİK YAPTI, HEM MİLLİ TAKIM İÇİN SAVAŞTI
Başkent Ankara'nın yanı sıra Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya'nın Lodz kentinde ortaklaşa düzenlenen ve 21 gün süren Avrupa Voleybol Şampiyonası boyunca 10 aylık bebeği Pamir'i yanından ayırmayan Naz, Tokyo bileti için Hollanda’da oynanan karşılaşmada da Pamir’le birlikteydi.
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Filenin Sultanları’nın müthiş geri dönüşünde tecrübesini konuşturan Naz Aydemir Akyol, maestro gibi takımı yönetti ve Olimpiyat vizesinin alınmasında başroldeki isimlerden oldu.
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REKORLARIN KADINI
Türk voleybolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Naz Aydemir Akyol üst üste 10 sezon Avrupa voleybolunun en büyük sahnesine çıkarak Final-Four oynadı.
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2001'den beri Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda aralıksız 10 sezon Dörtlü Final'e yükselen başka bir voleybolcu bulunmuyor. VakıfBank'ta 6 yıl görev yapan Naz Aydemir Akyol, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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Naz Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı Tokyo paylaşımıyla da çok sayıda beğeni aldı.