Hem annelik yaptı, hem vizeyi aldı; Naz Aydemir Akyol...

BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜ AMA GÜÇLÜ DÖNDÜ Daha sonra eski kulübü Fenerbahçe’ye imza atan Naz Aydemir Akyol, 2019 yılı itibarıyla yeniden eski formuna kavuştu. Fenerbahçe döneminde, “Açık konuşmak gerekirse antrenmana çıktığım ilk hafta voleybolu bırakmayı düşündüm. Bacaklarımın bana ait olmadığını hissediyordum, hareket edemiyordum ve bakmam gereken bir çocuğum vardı. Hem çalışıp hem de onunla ilgilenince dinlenmeye zamanım olmuyordu. Ancak zamanla rahatladım. Vücudum, yorgunluğa uyum sağladı ve her şey iyi gitmeye başladı. Kesin olan bir şey var ki o da şu: Annem ve eşim olmadan bunu asla başaramazdım.” İfadelerini kullanan 29 yaşındaki voleybolcu bu durumun da üstesinden geldi