Helal sana Ä°rem! Tarihe geÃ§ti...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Ä°rem Yaman, Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde dÃ¼zenlenen DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda kazandÄ±ÄŸÄ± altÄ±n madalyayla adÄ±nÄ± TÃ¼rk spor tarihine yazdÄ±rdÄ±.
YazdÄ±r
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KadÄ±nlar 62 kiloda altÄ±n madalya kazanan 23 yaÅŸÄ±ndaki Ä°rem, iki kez dÃ¼nya ÅŸampiyonu olan ilk TÃ¼rk kadÄ±n tekvandocu unvanÄ±nÄ± elde etti.
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Milli sporcu, daha Ã¶nce tekvandoda ilk grand slam ve Ã¼st Ã¼ste iki grand prix ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸayarak TÃ¼rk spor tarihine geÃ§miÅŸti.
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Ä°ki kez dÃ¼nya ÅŸampiyonu olan ilk TÃ¼rk kadÄ±n tekvandocu Ä°rem Yaman, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nda yeni bir tarihi baÅŸarÄ±ya imza atmayÄ± hedefliyor.
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Ä°rem Yaman'Ä±n yeni hedefi ise "ilk olimpiyat ÅŸampiyonu TÃ¼rk kadÄ±n tekvandocu" olmak.
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"Mental olarak Ã§ok hazÄ±rdÄ±m"
TÃ¼rkiye'nin en baÅŸarÄ±lÄ± kadÄ±n sporcularÄ±ndan Ä°rem Yaman, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±dan dolayÄ± Ã§ok mutlu ve gururlu olduÄŸunu dile getirdi.
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Ä°lk dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸuna 2015'te ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan milli tekvandocu, "Ä°lk ÅŸampiyonluÄŸumdan sonra ikinci kez dÃ¼nya ÅŸampiyonu olmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. 2017'de son anda kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±m. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k heyecandÄ±. O zaman gerekli dersleri Ã§Ä±kardÄ±m ve bugÃ¼ne hazÄ±rlandÄ±m. Åžimdi ikinci kez dÃ¼nya ÅŸampiyonu oldum. Tarihe geÃ§mek Ã§ok gÃ¼zel bir duygu." diye konuÅŸtu.Â
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Elde ettiÄŸi ÅŸampiyonluÄŸu "inanmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n sonucu" olarak deÄŸerlendiren Ä°rem, "Ã‡ok uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Ailenizden uzaksÄ±nÄ±z, sakatlÄ±klar var. Son bir ayÄ± sakatlÄ±kla geÃ§irdim. AntrenmanlarÄ±mÄ± Ã§ok yÃ¼ksek performansta yapamadÄ±m, rÃ¶lantide yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Onun psikolojisi de Ã§ok farklÄ±. Ayriyeten destek de alÄ±yorum. AslÄ±nda mental olarak Ã§ok hazÄ±rdÄ±m. PerformansÄ±m zirvede diyemeyeceÄŸim ama mental olarak kesinlikle Ã§ok hazÄ±rdÄ±m ve tatamide bunu yansÄ±ttÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.
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"Milli MÃ¼cadele'nin 100. yÄ±lÄ±"nda gelen tarihi ÅŸampiyonluk
Ä°rem, "Milli MÃ¼cadele'nin 100. yÄ±lÄ±"nda dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸmasÄ±nÄ±n kendisini ayrÄ±ca mutlu ettiÄŸini sÃ¶yledi.Manchester'daki organizasyonda 19 MayÄ±s'ta tatamiye Ã§Ä±kan ve altÄ±n madalya kazanan milli tekvandocu, "Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk. Her zaman bana ne zaman yarÄ±ÅŸacaksÄ±n diye sorulduÄŸunda 19 MayÄ±s'ta diyordum. Bunu derken Ã§ok heyecanlÄ±ydÄ±m. O anÄ± nerdeyse yaÅŸÄ±yordum. 19 MayÄ±s'ta yarÄ±ÅŸÄ±p ikinci kez dÃ¼nya ÅŸampiyonu olarak tarihe geÃ§mek beni daha da Ã§ok mutlu etti." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.
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SÄ±rada olimpiyatlar var
DÃ¼nya ve Avrupa ÅŸampiyonu Ä°rem Yaman, 2019'un en Ã¶nemli sÄ±navÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve artÄ±k tamamen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Kariyerindeki tek eksik altÄ±n madalyayÄ± Tokyo'da kazanarak "ilk olimpiyat ÅŸampiyonu TÃ¼rk kadÄ±n tekvandocu" unvanÄ±nÄ± elde etmek istediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ä°rem, "KadÄ±nlar tekvandoda ilk olimpiyat ÅŸampiyonluÄŸumuz olacak. Yine bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirip tarihe geÃ§mek istiyorum. Ãœlkeme bunu kazandÄ±rmak istiyorum." diye konuÅŸtu.
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Ä°rem iÃ§in baÅŸarÄ±nÄ±n tanÄ±mÄ±
Kariyerinde birÃ§ok ÅŸampiyonluk bulunan Ä°rem, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirme noktasÄ±nda cesaretledirmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.BaÅŸarÄ±yÄ± tanÄ±mlayan milli sporcu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:"BaÅŸarÄ±ya herkes altÄ±n madalya diye bakÄ±yor. BirÃ§ok altÄ±n madalyaya sahibim. BaÅŸarÄ±lÄ±sÄ±n diyorlar. GerÃ§ekten kÄ±z Ã§ocuklarÄ± seni Ã¶rnek alÄ±yor, aileler 'Ä°rem gibi olsun' diyorsa... Bence asÄ±l baÅŸarÄ± budur. Ä°ki dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸum var, inÅŸallah olimpiyat ÅŸampiyonluÄŸu da nasip olur. Aileler, bunlarÄ± gÃ¶rÃ¼p kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± spora baÅŸlatÄ±yor, onlar da 'Ä°rem abla gibi olacaÄŸÄ±z' deyip cesaretleniyorsa ne mutlu bana. Ä°ÅŸte ben o zaman baÅŸarmÄ±ÅŸÄ±m diyorum."
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"10 yÄ±lÄ±n sonunda hiÃ§ altÄ±n madalya alamamÄ±ÅŸtÄ±m"
"AltÄ±n avcÄ±sÄ±" lakabÄ±yla bilinen Ä°rem, altÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki madalyalarÄ±n kendisini mutlu etmediÄŸini sÃ¶yledi.Tekvandoya 8 yaÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan milli sporcu, "MadalyalarÄ± altÄ±n madalya olarak sayÄ±yorum. Ä°kinci, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olmak, tabii ki bunlar da gÃ¼zel ama her zaman altÄ±n madalyaya odaklanÄ±yorum. Tekvandoya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda 10 yÄ±lÄ±n sonunda hiÃ§ altÄ±n madalya alamamÄ±ÅŸtÄ±m. Pes etme noktasÄ±na gelmiÅŸtim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuksunuz, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z oyun oynuyor, sen antrenman yapÄ±yorsun ve bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamÄ±yorsun gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsun. Ama o 10 yÄ±lÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± halen almaya devam ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
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En bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isinin ailesi olduÄŸunu vurgulayan Ä°rem, "Babamla beraber baÅŸladÄ±k, antrenÃ¶rÃ¼m babam. Ailemin desteÄŸi benim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k avantaj. Kariyerde ÅŸans olmaz ama benim hayatÄ±mdaki en bÃ¼yÃ¼k ÅŸans ailem." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.
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"Tarihe geÃ§tim"
DÃ¼nya Taekwondo ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan Ä°rem Yaman, duygularÄ±nÄ± DHA'ya anlattÄ±...