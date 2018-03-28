Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'da tarihi kongre öncesinde sunum kavgası!
Galatasaray'da 31 Mart'ta gerçekleştirilecek tarihi mali genel kurul öncesinde eski ve yeni yönetim arasında kriz patlak verdi! İbra edilmeme tehlikesi yaşayan Dursun Özbek ve ekibi ile Mustafa Cengiz kurmayları arasında tartışma yaşanıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray’da eski ile yeni yönetim bu kez ‘sunum’ yüzünden karşı karşıya geldi. Cumartesi günü yapılacak olağan mali genel kurul, erken seçime gidip koltuğu Mustafa Cengiz’e kaptıran eski başkan Dursun Özbek ve yönetimi için kritik önem taşıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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2017 yılının mali tablosu genel kurul üyeleriyle paylaşılacak ve Özbek yönetiminin mali ve yönetsel açıdan ibrasına karar verilecek. Dursun Özbek buradan çıkacak sonuca mayıs ayında yapılacak seçimle ilgili stratejisini belirleyecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Özbek ve ekibi için “kader” niteliği taşıyacak bu oylama öncesi eski yönetim, mali genel kurulda kendilerini savunmak için üyelere bizzat sunum yapmak istediklerini iletti. Eski yöneticilerin, Ocak 2018’in sonuna doğru göreve gelen başkan Mustafa Cengiz’in, 2 aylık dönemde yeteri kadar mali duruma hakim olamayacağı savunmasıyla sunum konusunda ısrarcı oldukları bildirildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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"NE GEREK VAR"
Yeni yönetim ise buna şiddetle karşı çıkıyor... Şu anda mali tablolara sadece kendilerinin erişebilme yetkisinin bulunduğunu hatırlatan Mustafa Cengiz ve arkadaşları, “Raporlar ortada. Böyle bir şeye ne gerek var” diyerek bu taleplere olumsuz yanıt veriyor. Bu kriz iki başkanla görüşülerek, çözülmeye çalışılıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Mali tablolarla ilgili sunumu henüz kimin yapacağı netleşmezken, genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak kişi de merak konusu... Mali tablolarla ilgili sunumu henüz kimin yapacağı netleşmezken, genel kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak kişi de merak konusu...
Fotoğraflar: Arşiv
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MASA KRİZİNDE SON KARAR CENGİZ!
Tarihi kongre yaklaşırken iki yönetim arasında bir diğer tartışma konusu da yönetim masasında kimin oturacağıydı. Eski yönetim, söz konusu rakamlar 2017’yi ilgilendirdiği için, sahnedeki yönetim kurulu masasında kendileri oturmak istedi. Ancak Cengiz yönetimi bunu kabul etmedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Daha sonra ‘sunum’ hakkı verilebileceği düşüncesiyle hareket eden Dursun Özbek iyi niyet işareti olarak geri adım attı. Cumartesi günü yönetim masasında Cengiz yönetiminin oturmasına karar verildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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HUKUKÇULAR 'YENİ YÖNETİM' DİYOR
Mali genel kurul, teknik olarak 2017 yılının tablolarının inceleneceği bir toplantı. Bu yönüyle Dursun Özbek yönetimini ilgilendirse de hukukçular farklı bir pencereden bakıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Mevcut yönetimin şu andaki mali tablolara erişim sağladığını belirten hukukçular, sunumu Cengiz yönetiminin yapması görüşünde birleşiyor. Eski yönetimin yapacağı bir sunumun, kulüp tüzüğüne de aykırı olacağı belirtiliyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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