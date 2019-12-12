Galatasaray PSG yenilgisi Avrupa basınında! 'Sadece izledi'

Marca (İspanya) Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne tutunma maçıydı. Hücumda Emre Mor'u Mariano, Lemina, Belhanda ve Seri gibi isimler destekledi; fakat Neymar ile fark yaratan PSG ile baş edemediler. Beklenen bir oyun ve sonuç oldu. Türkler sadece maçı izledi..."