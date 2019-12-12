MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray PSG yenilgisi Avrupa basınında! 'Sadece izledi'
GeriFutbol Galatasaray PSG yenilgisi Avrupa basınında! 'Sadece izledi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
12 Aralık 2019 - 10:24,

Galatasaray PSG yenilgisi Avrupa basınında! 'Sadece izledi'

Fransa basını, Paris Saint Germain'in 5-0'lık Galatasaray galibiyetini manşetlerine taşıdı. PSG'nin zorlu grupta topladığı 16 puanı büyük başarı olarak lanse eden Fransızlar, Galatasaray'ın PSG karşısında hiç şans yaratamadığını vurguladılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İşte Galatasaray'ın aldığı farkı yenilginin dış basında yankıları:

2France Football

France Football

Paris Saint Germain, Paredes, Neymar ve Sarabia'nın iyi performansıyla orta sahayı domine etti.

3

Maç boyunca agresiflik sergileyemeyen Türkler, Parisli oyuncuların rahatça oynamasına izin verdiler.

4

Galatasaray pozisyon bile bulamadı. PSG'nin üstünlüğü 32. dakikada tescillendi. Fazla yoğun pres yapmadan topa sahip oldular.

5

83. dakikada Cavani PSG adına 196. golünü attığında Galatasaray'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu.

6Le Parisien: Gala gecesi

Le Parisien: Gala gecesi

PSG çarşamba gecesi aldığı 5-0'lık dev galibiyet ile Şampiyonlar Ligi'nin ilk etabını harika bir şekilde tamamladı. PSG'nin yediği yalnızca iki gol, Benzema'dan geldi. Sahada güçsüz bir Galatasaray vardı.

7LEquipe

L'Equipe

Galatasaray'a karşı zorlanmayan PSG, 5-0'lık galibiyet aldı ve grup aşamasını mükemmele yakın bir şekilde tamamladı.

8

Paris ekibi ciddi ve etkiliydi. İstanbul takımının tüm zayıf noktalarından istifade ettiker. Başarılı olsalardı Avrupa Ligi'ne gideceklerdi ama bilet Club Brugge'e gitti.

9Le Monde: Galatasarayı sürklase ettiler

Le Monde: Galatasaray'ı sürklase ettiler

PSG zorlanmadan kazandı. Hali hazırda gruptan lider çıkmayı garantileyen PSG, namağlup olarak grup aşamasını tamamladı.

10

PSG'nin güçlü hücum hattı, Galatasaray'ın zaafiyetler taşıyan savunmasından faydalandı.

11Daily Mail (İngiltere)

Daily Mail (İngiltere)

PSG Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Galatasaray'a kılıcını vurdu. Navas, Verratti ve Di Maria gibi oyuncuların yokluğunda PSG 32. dakikada maçı domine etti.

12Daily Mail (İngiltere)

Daily Mail (İngiltere)

PSG Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Galatasaray'a kılıcını vurdu. Navas, Verratti ve Di Maria gibi oyuncuların yokluğunda PSG 32. dakikada maçı domine etti.

13Marca (İspanya)

Marca (İspanya)

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne tutunma maçıydı. Hücumda Emre Mor'u Mariano, Lemina, Belhanda ve Seri gibi isimler destekledi; fakat Neymar ile fark yaratan PSG ile baş edemediler. Beklenen bir oyun ve sonuç oldu. Türkler sadece maçı izledi..."

14
15
16
17

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi