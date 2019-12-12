Galatasaray PSG yenilgisi Avrupa basınında! 'Sadece izledi'
Fransa basını, Paris Saint Germain'in 5-0'lık Galatasaray galibiyetini manşetlerine taşıdı. PSG'nin zorlu grupta topladığı 16 puanı büyük başarı olarak lanse eden Fransızlar, Galatasaray'ın PSG karşısında hiç şans yaratamadığını vurguladılar...
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İşte Galatasaray'ın aldığı farkı yenilginin dış basında yankıları:
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France Football
Paris Saint Germain, Paredes, Neymar ve Sarabia'nın iyi performansıyla orta sahayı domine etti.
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Maç boyunca agresiflik sergileyemeyen Türkler, Parisli oyuncuların rahatça oynamasına izin verdiler.
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Galatasaray pozisyon bile bulamadı. PSG'nin üstünlüğü 32. dakikada tescillendi. Fazla yoğun pres yapmadan topa sahip oldular.
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83. dakikada Cavani PSG adına 196. golünü attığında Galatasaray'ın yapabileceği hiçbir şey yoktu.
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Le Parisien: Gala gecesi
PSG çarşamba gecesi aldığı 5-0'lık dev galibiyet ile Şampiyonlar Ligi'nin ilk etabını harika bir şekilde tamamladı. PSG'nin yediği yalnızca iki gol, Benzema'dan geldi. Sahada güçsüz bir Galatasaray vardı.
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L'Equipe
Galatasaray'a karşı zorlanmayan PSG, 5-0'lık galibiyet aldı ve grup aşamasını mükemmele yakın bir şekilde tamamladı.
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Paris ekibi ciddi ve etkiliydi. İstanbul takımının tüm zayıf noktalarından istifade ettiker. Başarılı olsalardı Avrupa Ligi'ne gideceklerdi ama bilet Club Brugge'e gitti.
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Le Monde: Galatasaray'ı sürklase ettiler
PSG zorlanmadan kazandı. Hali hazırda gruptan lider çıkmayı garantileyen PSG, namağlup olarak grup aşamasını tamamladı.
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PSG'nin güçlü hücum hattı, Galatasaray'ın zaafiyetler taşıyan savunmasından faydalandı.
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Daily Mail (İngiltere)
PSG Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Galatasaray'a kılıcını vurdu. Navas, Verratti ve Di Maria gibi oyuncuların yokluğunda PSG 32. dakikada maçı domine etti.
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Daily Mail (İngiltere)
PSG Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında Galatasaray'a kılıcını vurdu. Navas, Verratti ve Di Maria gibi oyuncuların yokluğunda PSG 32. dakikada maçı domine etti.
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Marca (İspanya)
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne tutunma maçıydı. Hücumda Emre Mor'u Mariano, Lemina, Belhanda ve Seri gibi isimler destekledi; fakat Neymar ile fark yaratan PSG ile baş edemediler. Beklenen bir oyun ve sonuç oldu. Türkler sadece maçı izledi..."