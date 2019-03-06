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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
06 Mart 2019 - 03:04,

G.Saray'da gurur ve gözyaşı bir arada...

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Kupası'nda finale adını yazdırmasının ardından gurur ve gözyaşı vardı...

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İşte detaylar...

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi.

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Deplasmanda 3-1 kaybettiği Rusya Ligi 2’ncisi Kuzbass Kemerovo’yu İstanbul’da aynı skorla 3-1 yererek maçı altın sete taşıdı.

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Altın sette müthiş bir oyunla rakibine adeta hiç şans tanımayan sarı kırmızılılar, 15-10’luk skorla tarihinde ilk kez CEV Cup finaline kaldı.

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Maçtan sonra bütün oyuncular çılgınca sevinerek zaferlerini taraftarlarla paylaşırken, Başantrenör Nedim Özbey, gözyaşlarını tutamadı.

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Hayatında ilk kez erkek voleybol maçına geldiğini ve müthiş bir zaferi izlediğini söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de sahaya inerek oyuncular ve taraftarlarla zaferi kutladı. 

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İşte o anlar...

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