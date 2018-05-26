G.Saray başkanlık seçiminde dikkat çeken detay!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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GALATASARAY Kulübü’nde başkanlık seçimini yine Mustafa Cengiz kazandı. Geçtiğimiz 20 Ocak’ta yapılan olağanüstü genel kurul öncesi, “Başkan olursam mayıs ayında tekrar seçime gideceğiz” diyen ve bu sözünü yerine getiren Cengiz, yapılan seçimden zaferle ayrılmayı bildi.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda başkanlık için Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarıştı. Oy verme işlemi öncesinde dört başkan adayı kürsüye çıkarak, üyelere hitap etti. Saat 11.00’de başlayıp 15.00’te sona eren oy verme işleminde 4 bin 803 üye oy kullandı. İşte seçimden öne çıkanlar ve dikkat çeken detaylar...
Fotoğraflar: Ajans
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DİVAN BAŞKANI METİN ASLAN
GALATASARAY Lisesi’nde gerçekleştirilen seçimde adaylardan Mustafa Cengiz 9, Dursun Özbek 3, Ozan Korkut 10, Ali Fatinoğlu ise 14 numaralı saldıkta oylarını verdi. Bu arada kongre divan başkanlığını Metin Aslan yaptı.
Fotoğraflar: Ajans
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YILMAZ VE AĞAR DA OY KULLANDI
ESKİ Başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapan sarı kırmızılı eski yönetici Ali Dürüst, Galatasaray’ın eski oyuncusu ve teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski futbolculardan Bülent Korkmaz, Ayhan Akman, Ergün Pembe, Vedat İnceefe, Volkan Arslan, Emre Aşık ve Hakan Ünsal, şarkıcılar Coşkun Sabah ile Kenan Doğulu da oy vermeye gelen isimler arasında yer aldı.
Fotoğraflar: Ajans
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FATİNOĞLU 7. SANDIKTA AYRILDI
BAŞKAN adaylarından Ali Fatinoğlu, 7. sandık sonuçlarının ardından Olağan Seçimli Genel Kurul’un yapıldığı salondan ayrıldı. Bazı üyelerin alkışları arasında salonu terk eden Fatinoğlu, “Projelerimin hepsi Galatasaray’ın emrindedir. Ben bir süre kendi işlerime döneceğim. Ondan sonra bakacağım” dedi.
Fotoğraflar: Ajans
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OZAN KORKUT: BİZ BİR AİLEYİZ
4'üncü sandığın açılmasının ardından sayım işlemlerinin yapıldığı Tevfik Fikret Salonu'ndan ayrılan Ozan Korkut, 15'inci sandığın açıklanmasıyla salona yeniden giriş yaparak Mustafa Cengiz'in yanına gitti ve kendisini tebrik etti. Ozan Korkut'a, kendi listesinde bulunan Adnan Öztürk de eşlik etti. Öztürk de Cengiz'i kutlayan isimler arasındaydı. Korkut tebriğini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, "Biz bir aileyiz. Sayın başkanımızı ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Galatasaray'a yakışır şekilde fair play ruhuyla yarıştık. Tabii ki demokratik bir ortam. Herkes elinden geleni yaptı, herkese teşekkür ederim. Başkanımıza ve ekibine de başarılar dilerim, bizler Galatasaraylıyız" dedi.
Fotoğraflar: Ajans
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SÜREN: ÜZÜCÜ BİR SEÇİM OLDU
GALATASARAY’ın eski başkanı Faruk Süren, üzücü bir genel kurul yaşadıklarını ifade etti. Süren, “Bu seçimden iki şekilde üzgünüm Galatasaray adına. Birincisi, algıladığım kadarıyla, Galatasaraylı seçmen umuda dair seçim yapmıyor, korkularının ve endişelerinin dürtüsüyle seçim yapıyor. ‘Aman bu gelmesin de ne olursa olsun’ gibi bir hava var. Bu hoşuma gitmiyor. Her yerde olur ama Galatasaray’da olmaz bu. İkincisi, bazı adaylar Galatasaray Lisesi’nin çok önemli bir özelliği olan kardeşliği, birliği siyasal olarak kullanıyorlar. Galatasaray okul şemsiyesini kullanarak iktidar olmak çok yanlış. İnsanlar, yaptıkları ve yapacaklarıyla aday olmalı” diye konuştu. Süren ayrıca isim vermeden Dursun Özbek’i eleştirerek, “Bir aday arkadaşımızda felaket bir senaryo görüyoruz. Araziler satıldı, borçlar arttı, adamız yıkıldı... Çok kötü bir başkanlık döneminden sonra ‘Tekrar beni seçin’ demek çok hatalı bir söylem” değerlendirmesini yaptı.
Fotoğraflar: Ajans
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ADNAN POLAT 7 YIL SONRA GELDİ
GALATASARAY’ın eski başkanlarından Adnan Polat da genel kurula geldi. Yönetiminin 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi sonrası erken seçime gitmek durumunda kalan ve tekrar başkan adayı olmayan Polat, o dönemden sonra kulübün hiçbir organizasyonuna katılmamıştı. Yedi yıl sonra ilk kez bir kulüp etkinliğine katılan Polat, Mustafa Cengiz yönetimine destek verdi.
Fotoğraflar: Ajans
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KUPALAR BAHÇEDE SERGİLENDİ
SEÇİM için gün boyu Galatasaray Lisesi’ne akın eden üyeler, ana bahçede büyük bir yoğunluk oluşturdu. Galatasaray Futbol Takımı’nın kazandığı Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve kadın basketbol takımının kazandığı FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu kupaları da bahçede sergilendi.
Fotoğraflar: Ajans
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Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan isimler ise şöyle; MURAT ECE, MAHMUT RECEVİK, F.OKAN BÖKE, KAAN KANÇAL, M.ÖMER CANSEVER, ABDÜRRAHİM ALBAYRAK, DOÇ. DR. EMRE ERDOĞAN, DORUKHAN ACAR, YUSUF GÜNAY, DİLEK KUTLU.
Fotoğraflar: Ajans
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YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE ADAYLARI; BANU VAHAPOĞLU AKGÜN, EROL ÖZMANDIRACI, İLBER AYDEMİR, ÖZGÜR SAVAŞ ÖZÜDOĞRU.