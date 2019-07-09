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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09 Temmuz 2019 - 08:26,

Futbolcuların tatil paylaşımları

Liglerin bitmesinin ardından birçok futbolcu tatillerini yapmaya başladı ve enerji depoluyorlar.

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1

Yeni sezon öncesi tatilini sürdüren Hasan Ali Kaldırım'dan bir paylaşım daha geldi.

2

Milli sol bek tatilde olmasına rağmen bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

3

Tecrübeli futbolcu yaptığı antrenmandan fotoğlarını takipçileri ile paylaştı.

4

Antrenmanın sonunda muz yiyerek enerji toplayan Hasan Ali fotoğrafını 'Muz iyidir' ifadesiyle paylaştı.

5ZIDANE AİLESİ

ZIDANE AİLESİ

6ALESSANDRO MATRI VE EŞİ

ALESSANDRO MATRI VE EŞİ

7GALATASARAYLI MARIANO VE AİLESİ

GALATASARAYLI MARIANO VE AİLESİ

8TOTTI VE EŞİ ILARY BLASİ

TOTTI VE EŞİ ILARY BLASİ

9DENİZ TÜRÜÇ: TATİLİN SON GÜNLERİ

DENİZ TÜRÜÇ: "TATİLİN SON GÜNLERİ"

10RICCARDO SAPUNARA VE EŞİ

RICCARDO SAPUNARA VE EŞİ

11SERGIO RAMOS VE EŞİ

SERGIO RAMOS VE EŞİ

12NEGREDO VE EŞİ

NEGREDO VE EŞİ

13RYAN DONK & RYAN BABEL

RYAN DONK & RYAN BABEL

14ELJERO ELIA

ELJERO ELIA

15HASAN ALİ KALDIRIM

HASAN ALİ KALDIRIM

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19GARRY RODRIGUES

GARRY RODRIGUES

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues, tatilden paylaştı: "Zor olsa da, her zaman kalbinin sesini dinle."

20CENK TOSUN VE EŞİ

CENK TOSUN VE EŞİ

21ENES ÜNAL

ENES ÜNAL

22MIRALEM PJANIC

MIRALEM PJANIC

23VIDANIN EŞİ IVANA

VIDA'NIN EŞİ IVANA

24YASİN ÖZTEKİN, ÇEŞMEDEN PAYLAŞTI

YASİN ÖZTEKİN, ÇEŞME'DEN PAYLAŞTI

25VOLKAN DEMİRELİN BODRUMDAN PAYLAŞIMI

VOLKAN DEMİREL'İN BODRUM'DAN PAYLAŞIMI

26EMRE CAN, AİLESİYLE TÜRKİYEDE

EMRE CAN, AİLESİYLE TÜRKİYE'DE

27KAGAWA VE ARKADAŞLARI

KAGAWA VE ARKADAŞLARI

28GOTZE VE NEUER İLE SEVGİLİLERİ

GOTZE VE NEUER İLE SEVGİLİLERİ

29YUSUF YAZICI

YUSUF YAZICI

30YUTO NAGATOMO

YUTO NAGATOMO

"Deniz kaplumbağasıyla yüzdüm, çok güzeldi"

31BAFETIMBI GOMIS

BAFETIMBI GOMIS

İstanbul'da dostlarıyla buluşan Bafetimbi Gomis, Arabistan'a döndü

32SABRİ VE EŞİ, TARABYADA

SABRİ VE EŞİ, TARABYA'DA

33MARTIN LINNES, ALANYADA

MARTIN LINNES, ALANYA'DA

34ARDA TURAN: ENLER KULÜBÜ

ARDA TURAN: "ENLER KULÜBÜ"

Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Melih Mahmutoğlu Marmaris'te bir araya geldi. Beraber tatil yapan futbolcular ayak tenisi oynadı. Arda ile Burak'ın takımı Emre ile Volkan'ı mağlup etti. Daha sonra futbolcular sosyal medya hesaplarından 'Enler Kulübü' paylaşımıyla bir fotoğraf paylaştı.

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Arda Turan'ın Barcelona formasıyla attığı golleri izliyoruz...

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