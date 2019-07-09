Futbolcuların tatil paylaşımları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Liglerin bitmesinin ardından birçok futbolcu tatillerini yapmaya başladı ve enerji depoluyorlar.
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1
Yeni sezon öncesi tatilini sürdüren Hasan Ali Kaldırım'dan bir paylaşım daha geldi.
2
Milli sol bek tatilde olmasına rağmen bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
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Tecrübeli futbolcu yaptığı antrenmandan fotoğlarını takipçileri ile paylaştı.
4
Antrenmanın sonunda muz yiyerek enerji toplayan Hasan Ali fotoğrafını 'Muz iyidir' ifadesiyle paylaştı.
5
ZIDANE AİLESİ
6
ALESSANDRO MATRI VE EŞİ
7
GALATASARAYLI MARIANO VE AİLESİ
8
TOTTI VE EŞİ ILARY BLASİ
9
DENİZ TÜRÜÇ: "TATİLİN SON GÜNLERİ"
10
RICCARDO SAPUNARA VE EŞİ
11
SERGIO RAMOS VE EŞİ
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NEGREDO VE EŞİ
13
RYAN DONK & RYAN BABEL
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ELJERO ELIA
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HASAN ALİ KALDIRIM
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GARRY RODRIGUES
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues, tatilden paylaştı: "Zor olsa da, her zaman kalbinin sesini dinle."
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CENK TOSUN VE EŞİ
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ENES ÜNAL
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MIRALEM PJANIC
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VIDA'NIN EŞİ IVANA
24
YASİN ÖZTEKİN, ÇEŞME'DEN PAYLAŞTI
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VOLKAN DEMİREL'İN BODRUM'DAN PAYLAŞIMI
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EMRE CAN, AİLESİYLE TÜRKİYE'DE
27
KAGAWA VE ARKADAŞLARI
28
GOTZE VE NEUER İLE SEVGİLİLERİ
29
YUSUF YAZICI
30
YUTO NAGATOMO
"Deniz kaplumbağasıyla yüzdüm, çok güzeldi"
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BAFETIMBI GOMIS
İstanbul'da dostlarıyla buluşan Bafetimbi Gomis, Arabistan'a döndü
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SABRİ VE EŞİ, TARABYA'DA
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MARTIN LINNES, ALANYA'DA
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ARDA TURAN: "ENLER KULÜBÜ"
Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Melih Mahmutoğlu Marmaris'te bir araya geldi. Beraber tatil yapan futbolcular ayak tenisi oynadı. Arda ile Burak'ın takımı Emre ile Volkan'ı mağlup etti. Daha sonra futbolcular sosyal medya hesaplarından 'Enler Kulübü' paylaşımıyla bir fotoğraf paylaştı.
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Arda Turan'ın Barcelona formasıyla attığı golleri izliyoruz...