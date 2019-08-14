Futbolculara taş çıkardı! Hayran kaldılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Süper Kupa maçında yarın karşılaşacak olan Chelsea ve Liverpool takımları hazırlıklarını tamamladı.
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İngiliz ekipleri, karşılaşma için son antrenmanlarını mücadelenin oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.
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Teknik direktör Frank Lampard yönetimindeki idmanda Chelsea oyuncuları, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
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İkinci bölümde taktik uygulamalar üzerinde duran Chelsea, yarı sahada oynadığı çift kale maçla idmanı bitirdi.
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Liverpool'da ise pas çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, kanat organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
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Chelsea'de eksikler can sıkıyor
Hafif sakatlıkları bulunan ve yarınki karşılaşmanın ilk 11'inde yer almaları beklenmeyen N'Golo Kante, Antonio Rudiger ve Willian da çalışmaya katıldı. İngiliz ekibinde sakatlıkları bulunan Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek ve Reece James, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
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Chelsea'nin Liverpool mücadelesine Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Ross Barkley, Pedro, Olivier Giroud muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.
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Liverpool'da da eksikler var
Sakatlıkları bulunan Alisson Becker, Nathaniel Clyne ve Dejan Lovren, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
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Liverpool'un yarınki karşılaşmaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor: Adrian, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Sadio Mane, Roberto Firmino, Muhammed Salah.
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Bu arada, Ampute Genç Milli Futbol Takımı oyuncuları her iki idmanı da saha kenarından izledi.
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Milli oyuncular, antrenman sonunda önce Chelsea'nin futbolcularıyla bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı buldu.
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Chelseali futbolcular, idmanın son bölümlerine doğru konukları olan ampute futbol oyuncuları ile top oynayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Chelseali yıldızlar, genç bir milli futbolcunun kafasında top sektirmesini hayranlıkla izledi.
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Salah'a büyük ilgi
Chelsea'nin ardından idman yapan Liverpoollu futbolcular da milli oyuncularla yakından ilgilendi.
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Ampute Genç Milli Takım futbolcuları, özellikle Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'a büyük ilgi gösterdi ve kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdi.
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Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da genç millilerle sohbet edip formalarını imzaladı.