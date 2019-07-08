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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: AP - Reuters - AFP
08 Temmuz 2019 - 02:03,

'Futbol Karnavalı'na güzeller damga vurdu! Jesus deliye döndü...

46.'sı düzenlenen Kupa Amerika final maçında Brezilya ile Peru, karşı karşıya gelirken, maça Jesus'un gözyaşları ve tribünleri dolduran güzeller damga vurdu.

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İşte detaylar...

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Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın final maçında, Brezilya ve Peru, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Müsabaka öncesi, Brezilyalı şarkıcı Anitta ve Porto Rikolu Pedro Capo konser verdi.

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İkilinin sahneye çıkmasıyla tribünlerde büyük coşku yaşanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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İlk düdükle birlikte büyük heyecana sahne olan maçta, perdeyi Brezilya adına 15. dakikada Everton Soares, açtı: 1-0.

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Mücadelede daha etkili taraf olan Sambacılar, 45. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle farkı ikiye çıkarırken, tribünler büyük sevinç yaşadı.

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Peru, Paolo Guerrero'nun penaltı golüyle farkı 1'e indirdi ve soyunma odasına 2-1'lik skorla girildi.

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Finalde son gol, 90. dakikada penaltıdan Richarlison'dan gelirken, maçı 3-1 kazanan Brezilya, şampiyonluğa uzandı.

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Ev sahibi Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.

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Brezilya, Kupa Amerika'da 9. şampiyonluğuna ulaşırken, Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar oldu.

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Juses çıldırdı

Müsabakanın 70. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kalan Jesus, çılgına döndü.

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Maçın hakemi Roberto Tobar Vargas'ın verdiği karara tepki gösteren yıldız golcü, kendinden geçti.

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Öfkeden deliye dönen Jesus, su şişesini tekmeleyip, yumruklar savurdu.

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Sahayı terk ettikten sonra soyunma odalarına giden tünelde oturan Jesus, hüngür hüngür ağladı.

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O anlar objektiflere böyle yansırken, gelen şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı.

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Dev finale güzeller damga vurdu

Maracana Stadı'nın tribünlerini hıncahınç dolduran taraftarlar, renkli kostümleriyle karnaval havası estirirken, mücadeleye güzeller damga vurdu.

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İşte objektiflere yansıyanlar...

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