Fernanda Colombo'ya ahlaksız teklif!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Brezilyalı hakem Fernanda Colombo’nun, maç esnasında arka cebinden kırmızı kart yerine çıkardığı mendil futbolcuları korkutmuş, bu görüntü sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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Futbolseverlerin ilgi odağı haline gelen hakem Colombo, sosyal medya aracılığı ile Türkiye'den çok sayıda mesaj gelmişti.
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Güzel hakem Türk kullanıcının kendisine yaptığı evlilik teklifini ise gülerek kocasına sormuştu.
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Bu olay tazeliğini korurken güzel hakem başka bir olayla daha gündeme geldi.
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30 yaşındaki Colombo'ya, Brezilya'da eğitimli ve zengin erkeklere hizmet veren bir internet sitesinden vücudunu iki bin dolara satmasını teklif eden bir mail geldi.
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Bu maili sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Colombo'nun teklifi kabul etmesi halinde yaşları 30 ile 40 arasında değişen kişilerle yemek yiyeceği daha sonra yakınlaşacağı ve iki bin dolar kazanacağı garantisi veriliyor.
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"Lütfen saygı duyun"
Aldığı ahlaksız teklif sonrası kendisini çöp gibi hissettiğini söyleyen Fernanda, "Cinsel teklif barındıran bu E-maili bugün aldım. Tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum. Her zaman futbol ve gazetecilik gibi sevdiğim meslekleri yapmak istiyorum. Lütfen saygı duyun." dedi.