Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti Muriqi'nin fiyatını uçurdu: Transfer için 7 milyon euro...
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Rizesporlu golcü VedatMuriqi değerlendi.
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Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın da Kosovalı golcüye talip olması sonrasında, bu sezon büyük çıkış yakalayan oyuncunun bonservisine zam yapıldı.
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GALATASARAY'DAN 7 MİLYON EURO İSTEDİLER
Yeşil mavililer, Vedat Muriqi için 2.5 milyon Euro teklif eden Galatasaray’dan 7 milyon Euro istedi. Fiyatın bu kadar yükselmesinde, Fenerbahçe’nin de futbolcuya ciddi şekilde talip olması büyük rol oynadı
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Türkiye'nin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Vedat Muriqi’ye talip olması, Kosovalı futbolcunun fiyatının tavan yapmasına yol açtı.
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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Muriqi’nin bonservisi için 2.5 milyon Euro teklif eden Galatasaray yöneticilerine, “Yönetim kurulumuz Muriqi’nin fiyatını 7 milyon Euro (45.8 milyon TL) olarak belirledi” cevabını verdi.
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Karadeniz kulübünün talep ettiği rakamı son derece yüksek bulan sarı kırmızılıların, genç forvet oyuncusu için en fazla 3 milyon Euro ödemeyi düşündüğü öğrenildi.
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Çaykur Rizespor yönetimi diğer taraftan Vedat Muriqi’nin satışı için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
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Tıpkı Galatasaray gibi 3 milyon Euro civarında bir rakama bu işi bitirmeyi planlayan sarı lacivertlilerin bu transferdeki en önemli kozu, sezon içinde Aatıf Chahechouhe’nin Rizespor’a verilmesi sırasında iki kulüp arasında kurulan sıcak ilişkiler...
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Galatasaray da, Fenerbahçe de Kosovalı futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. Ancak, UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları gereği ‘sattığı kadar almak zorunda olmaları’ şimdilik iki kulübün elini kolunu bağlıyor
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Ezeli rakipler, satmayı düşündükleri futbolcularını elden çıkardıkları zaman Vedat Muriqi’ye yönelik tekliflerini yükseltme şansını bulacak.
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Toulouse takımı da resmen istedi
Fransa’nın Toulouse takımının da resmen talip olduğu Muriqi’nin fiyatının bu kadar yükselmesini sağlayan bir başka faktör henüz 25 yaşında olması...
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Hem Galatasaray hem Fenerbahçe, her geçen sezon daha iyi performans gösteren Muriqi’nin, gelişimini bu şekilde sürdürmesi halinde önümüzdeki yıllarda astronomik rakamlara satılabileceği ihtimalini dikkate alıyor.
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Çaykur Rizespor ise, 1 yıl sözleşmesi kalan Kosovalı oyuncuyu mümkün olan en yüksek fiyata satıp transfer yapmayı amaçlıyor. Bu arada Muriqi’nin menajeri Haluk Canatar, futbolcusuna Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray’ın dışında ismi gizli tutulan bir kulübün daha talip olduğunu açıkladı.