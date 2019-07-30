Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fatih Terim raporunu verdi! İşte gidecek isimler...
Yeni sezon öncesi Galatasaray açısından en önemli hazırlık etabı olan Avusturya kampı, Bordeaux maçıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Şu ana kadar 3 özel maç yapan Cim Bom, Alman rakiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olurken, Bordeaux ile oynanan mücadele 3-1 galip olmuştu. Kamp sonrası Fatih Terim'in raporu da ortaya çıktı.
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Teknik direktör Fatih Terim'in takımdan gönderilecek isimleri de belirledi. İşte Terim'in Avusturya raporu...
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Şampiyon Galatasaray, Seefeld'de, 17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir kamp dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux'yla hazırlık maçı oynadı.
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İlk iki maçı kaybeden Cimbom, kapanışı eksiklerine rağmen sarı-kırmızılı camiayı tatmin eden, Bordeaux galibiyetiyle yaptı.
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Kampa damga vuran isimlerin başında yeni transfer Ryan Babel geldi. 32 yaşındaki Hollandalı yıldız, gelir gelmez ağabeylik misyonunu üstlenmesinin yanı sıra fiziksel seviyesi, kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çekti.
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Sol kanatta klasını konuşturan, Leipzig'e 2 gol atan Babel, Bordeaux'ya karşı ileri uçta yer alırken, harika bir topuk golü kaydetti..
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JIMMY'NİN FORMASI GARANTİ
Yenilerden Jimmy Durmaz da kampın yıldızlarındandı.
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Durmaz, Belhanda ve Feghouli'nin Afrika Kupası nedeniyle olmadığı ortamda Terim'in güvencesi oldu.
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Fatih Terim'in hem Belhanda'nın yerinde 10 numara gibi, hem de Feghouli'nin yerine kanatta oynattığı Jimmy Durmaz, dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Disiplini, mücadelesi ve isabetli paslarıyla, formayı garantiledi.
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BARTALI; DAĞ, BAYIR KOŞTURDU
Kampa, Fatih Terim'in tam yetki verdiği İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'nin idmanları damga vurdu. Futbolcuları adeta komando eğitimine alan Bartali, dağ, bayır, çayır demeden koşturdu..
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BÜYÜK AĞABEYLER FORMDA
Aslan'da aile ortamının sağlanması ve çalışma azminin yüksek olmasında Mariano ile Nagatomo'nun da payı çok büyük. İkili, tecrübelerini arkadaşlarına aktardı.
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DONK BIRAKTIĞI YERDEN
Fatih Terim'in gelişiyle küllerinden doğan Ryan Donk, bu çıkışını yine sürdürdü. Cimbom'un önemli ismi, takımın en güçlü isimlerden biri olarak ön plana çıktı.
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KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ
Yeni transferlerden Adem Büyük, kampın başında taraftarların beğenisini kazanmayı başaramamıştı. Bordeaux karşısında resital sunan Adem, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla bu sezon kritik maçların kritik oyuncusu olabileceğini hocasına gösterdi.
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KALECİ OKAN ÇABUK ALIŞTI
Bursaspor'dan transfer edilen kaleci Okan Kocuk, hem kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile hem de takımla çabuk uyum sağladı. 24 yaşındaki eldiven, Bordeaux maçındaki performansıyla beğeni topladı.
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ŞENER'E ÖZEL PROGRAM
Mariano ve Linnes'in varlığına rağmen transferi herkesi şaşırtan Şener Özbayraklı'ya, Fatih Terim çok güveniyor.
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Fakat milli sağ bek kampta sakatlanınca bir anda takımdan geri kaldı. Gelecek hafta takıma katılması beklenen 29 yaşındaki futbolcunun, özel bir program dahilinde çalışacağı bildirildi.
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İMPARATOR ATALAY'I EVİRDİ
Fatih Terim'in, Yunus Akgün, Erencan ve Atalay'a özel ilgi gösterdi. Erencan'ı, Terim 3. forveti gibi görüyor. Yunus'un ise bu sezon daha çok şans bulması bekleniyor.
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Asıl sürpriz ise Atalay Babacan... Aslında 10 numara olan Atalay'ı İmparator, 8 numara gibi oyunun iki tarafını da yapabilen bir orta sahaya evirdi.
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ÖMER AĞIR BASTI
Nagatomo ve Linnes'ten sonra Ömer ile Emre Taşdemir arasında sol bekte üçüncü isim olmak için büyük mücadele yaşandı. Geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan ismi Ömer, Avusturya kampında Emre'nin önünde yer almayı başardı.
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YOLCULAR BELLİ
Avusturya kampının bitmesiyle beraber Fatih Terim göndermeyi düşündüğü isimler konusunda kararını verdi.
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Fatih Terim 3 oyuncunun satılmasını isterken, 4 oyuncunun ise kiralık olarak gönderilmesini istedi. İşte o isimler...
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Satılık gidecekler
Kostas Mitroglou
22
İsmail Çipe
23
Emre Taşdemir
24
Kiralık gidecekler
Ozornwafor
25
Celil Yüksel
26
Cekdar Orhan
27
Malik Karaahmet
28
Kostas Mitroglou Galatasaray'a Fransa Ligue 1'den transfer olmuştu...