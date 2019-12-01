Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Euro 2020 kura sonuçları! Türkiye'nin rakipleri ve diğer Euro 2020 grupları
A Milli Takımımızın Euro 2020 grupları içerisinde rakipleri belli oldu. 30 Kasım akşamı çekilen kura sonucunda 6 grupta yer alacak takımlar belli oldu. Milli maçların ne zaman oynanacağı da grup aşamalarının belirlenmesinin akabinde açıklandı. Peki, Türkiye hangi grupta ve rakipleri arasında kimler yer alıyor? İşte, Euro 2020 grupları ve Türkiye'nin milli maçları ne zaman oynayacağı hakkında detaylı bilgiler
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Euro 2020 grupları için çekilen kurada rakipleri belirlenen A Milli Takımımız, A Grubunda yer alacak. Farklı ülkelerde oynanacak olan Euro 2020 müsabakaları, haziran ve temmuz ayına yayılacak. Tarihte ilk kez 12 farklı ülkede düzenlenecek olan Euro 2020 grupları içerisinde ise dörder takım yer alacak. Peki, Milli Takımımızın rakipleri kimler oldu? İşte, Türkiye'nin grubu ve diğer ülkelerin yer aldığı Euro 2020 gruplarından detaylar
EURO 2020 KURA SONUÇLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Euro 2020 kura çekilişinde A-B-C-D-E-F olmak üzere 6 grup yer aldı. 6 grup içerisinde 24 takım yer alacak ve turnuva tek maçlı eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek. Türkiye'nin A grubunda yer aldığı kura çekiminde rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Euro 2020'nin en zorlu grubu ise F Grubu olarak şekillendi.
İşte, Euro 2020'nin diğer grupları ve Türkiye'nin maçları ne zaman oynayacağı hakkında detaylı bilgiler...
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EURO 2020 GRUPLARI
Euro 2020'nin A-B-C-D-E-F grupları kura çekilişi sonucunda şöyle şekillendi;
A Grubu
Maçların oynananacağı şehir: Roma/İtalya (Roma Olimpiyat Stadı) - Bakü/Azerbaycan (Olimpiyat Stadı) Türkiye İtalya Galler İsviçre
B Grubu
Maçların oynananacağı şehir: Kopenhag/Danimarka (Parken Stadı) - Saint Petersburg/Rusya (Saint-Petersburg Stadı) Danimarka Finlandiya Belçika Rusya
C Grubu
Maçların oynananacağı şehir: Amsterdam/Hollanda (Cruyff Arena) - Bükreş/Romanya (Ulusal Arena) Hollanda Ukrayna Avusturya Uluslar Ligi Play-Off D Grubu birincisi
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D Grubu
Maçların oynananacağı şehir: Londra/İngiltere (Wembley) - Glasgow/İskoçya (Hampden Park) İngiltere Hırvatistan Uluslar Ligi Play-Off C Grubu birincisi Çekya
E Grubu
Maçların oynananacağı şehir: Bilbao/İspanya (San Mames) - Dublin/İrlanda Cumhuriyeti (Aviva Stadyum) İspanya İsveç Polonya Uluslar Ligi Play-Off B Grubu birincisi
F Grubu
Maçların oynananacağı şehir: Münih/Almanya (Allianz Arena) - Budapeşte/Macaristan (Puskas Stadı) Uluslar Ligi Play-Off A Grubu birincisi Portekiz Fransa Almanya
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GRUPLARDA YER ALACAK 4 TAKIM 31 MART'TA BELLİ OLACAK
Katılacak 20 ülkenin netleştiği Avrupa Şampiyonası’nda, Play-Off maçlarının oynanmasının ardından bu sayı 24’e çıkacak. Play-Off turunda İzlanda-Romanya, Bulgaristan-Macaristan, Bosna Hersek-Kuzey İrlanda, Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya-İsrail, Norveç-Sırbistan, Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova karşılaşmaları oynanacak. Oynanacak olan maçların ardından 8 takımın eşleşmesi sonrasında kazanan 4 ekip, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak. Tek maç eleme usulü oynanacak olan karşılaşmaların ilki 26 Mart’ta gerçekleşecek. Tur atlayan takımlar daha sonra 31 Mart’ta karşı karşıya gelecek. UEFA’nın 60. yılı nedeniyle turnuva tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.
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MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
12 farklı ülkede düzenlenecek olan turnuvada maç programı da belli oldu. A Grubu’ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran’da Roma (İtalya) ve Bakü’de (Azerbaycan) oynanacak. B Grubu eşleşmeleri 13-17-18 ve 22 Haziran’da Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag’da (Danimarka) oynanacak. C Grubu eşleşmeleri 14-18 ve 22 Haziran’da Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş’te (Romanya) gerçekleşecek. D Grubu mücadeleleri 14-15-19 ve 23 Haziran’da Londra (İngiltere) ve Glasgow’da oynanacak. E Grubu’ndaki maçlar 15-19-20 ve 24 Haziran’da Bilbao (İspanya) ve Dublin’de (İrlanda Cumhuriyeti) oynanacak. Son olarak F Grubu’ndaki karşılaşmalar ise 16-20 ve 24 Haziran’da Münih (Almanya) ve Budapeşte’de (Macaristan) oynanacak. Grup maçlarının oynanmasının ardından bir üst tur karşılaşmaları 27-28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin ve Budapeşte’de oynanacak.
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Çeyrek final karşılaşmalarının 3 ve 4 Temmuz’da Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih’te oynanacağı turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’de oynanacak. Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz’da Wembley Stadı’nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz’da yine Wembley’de oynanacak.