Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Erken kapıştılar... Fury ve Wilder'dan 'nakavt' iddiası!
Dünyanın merakla beklediği maç için geri sayıma geçildi...
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WBC boks ağır sıklet unvan maçında karşılaşacak Fury ve Wilder, 2 Aralık'ta Los Angeles'taki karşılaşma öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.
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Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçı öncesi ABD'li Deontay Wilder ile İngiliz Tyson Fury, basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmanın yapılacağı ABD'nin Los Angeles kentinde gazetecilerin karşısına çıkan Wilder ve Fury'nin iddialı açıklamalarda bulunduğu basın toplantısı, gergin geçti.
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Kariyerinin en büyük maçına çıkacağını belirten 30 yaşındaki Fury, "Bu sözlerimi bir kenara yazın, onu nakavt edeceğim. Wilder sert bir adam değil, sadece rol yapıyor. Antrenman ve hazırlık sürecini sakatlık olmadan atlattım. Şu ana kadar her şey harika gitti. Maçta stratejimi ringe yansıtarak kazanacağım." ifadelerini kullandı.
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Beklediği anın geldiğini vurgulayan 33 yaşındaki Wilder ise "Şimdi benim zamanım. Fury'nin devri, Klitschko'yu yendiğinde kapandı. Sabırla bekledim ve benim zamanım geldi. Tyson Fury'yi nakavt edeceğim. Gerçek bir boksör olmadığımı söylüyorlar. Aynı şeyi Bermane Stiverne'i yendiğimde de söylemişlerdi. Fury'yi yeneceğim ve kimin daha iyi olduğunu herkese göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.
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İki boksör, basın toplantısının ardından her unvan maçı öncesinde olduğu gibi ayağa kalkıp karşılıklı durarak birbirlerine meydan okudu. Bir süre tartışan Wilder ve Fury'nin ekibindekilerin de tartışmaya dahil olmasıyla iki boksörün buluşması gergin bir şekilde tamamlandı.
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Unvanın sahibi Wilder, bugüne kadar ringe çıktığı 40 maçta da galip gelirken, bunların 39'unda rakiplerini nakavt etti. Fury ise 19'u nakavtla olmak üzere çıktığı 27 maçın tamamını kazandı.
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Wilder ile Fury arasındaki WBC unvan maçı, 2 Aralık Pazar günü TSİ 07.00'de Staples Center'da yapılacak.
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İşte basın toplantısında kameralara yansıyan o gerginlik anı...