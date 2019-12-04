Ergin Ataman: 'Galatasaray Başkanı olabilirim!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, D-MAX'te yayınlanan Aslında programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2
İşte Ergin Ataman'ın dikkat çeken sözleri;
3
Oyuncular beraber oynamaktan keyif alıyor, sonuçlar da böyle geliyor. Keyif almak çok önemli. Tabii onlar makine değil. Mental hazırlık çok önemlidir.
4
Başarıya giden yolda oyuncuyla olan iletişiminiz çok önemli. İstediklerinizi takımınıza iletmek ve oyuncunun size inanması, arkadaşlarıyla paylaşması başarıyı getirir.
5
Bir futbol takımını çalıştırmak isterdim. Basketbolda profesyonel oynamadım ama takım çalıştırıyorum. Futbolda da böyle olabileceğini düşünüyorum. Mourinho örneği var ortada.
6
Teknik olarak en büyük başarımız geçen sezon Shane Larkin’in ilk zamanı ve son zamanı. İlk zamanlarda kafasını NBA ile bulandırıyorlardı, buraya alışamamıştı. Gitmek istiyorsan git dedim.
7
Menajerler diyordu ki çok takım seni istiyor ancak koç seni oynatmıyor ve göndermiyor. Ben ona sözleşmeni yırtacağım ve seni göndereceğim istiyorsan bunu gerçekten dedim. 1 hafta sonra kalmak istiyorum dedi ve bugünlere geldik.
8
Benim tavrım net. Ne bir kulübe karşı ne bir kişiye karşı tavrım yok. Rakip takım taraftarlarını bizim onları yenmemiz mutsuz ediyor. Ergin Ataman her türlü baskıya boyun eğmeyince takımım da benim gibi davranıyor.
9
Sosyal medyayı hep kişisel görüşlerim için kullandım. Kendim hesabımı yönetiyorum, ajans kullanmıyorum. Hakaret mesajları alıyordum ama görmezden geliyordum. Göz ucuyla bakınca bile sinirlenmeye başladım.
10
Hep negatif, hep negatif. Neden bunlarla uğraşıyorum dedim. Bazen öyle sinirleniyorsun ki yazılanlara... Kendimi soyutladım, hesaplarımı kapattım. Ergin Ataman resmi olarak sosyal medyada yok.
11
Şu anda Galatasaray'da 3 senelik üyeliğim doldu. Başkanlık için tüzük gereği 7 yılım daha var ancak 5.seneden itibaren yönetimde yer alabiliyorum. 10.yılımı doldurduğumda neden ben başkan olamayayım?
12
Şu anda profesyonel antrenör olarak çok hedefim var tabii... Daha erken ancak kariyer planlamamda 7 yılda kariyer hedeflerime ulaşabileceğimi düşünüyorum, EuroLeague şampiyonluğu gibi...
13
Ondan sonra milli takım ile olimpiyat madalyası hayalim var. NBA basketbolunun şov basketboluna döndüğünü düşünüyorum, Messina bile Avrupa'ya geri döndü. Avrupalı antrenörlere bakışları çok farklı, böyle olmasa Obradovic NBA'de 3-4 takım yönetirdi.
14
Galatasaray başkanlığı da var kariyer planlamamda. Ancak ondan önce EuroLeague şampiyonluğu...