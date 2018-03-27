Ergin Ataman: Başakşehirli Arda içime sinmiyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Arda Turan'ın Türkiye'ye dönüşü hakkındaki yorumlarınız neler?
-Benim Arda ile çok yakın bir dostluğum var. Arda'yı çok seviyorum. Arda bir futbolcunun gelebileceği en üst noktaya ulaştı. Bugün bir Barcelona Kulübü'nün formasını giymek, Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak... Bunlar bugüne kadar hiçbir Türk futbolcuya nasip olmadı. Ayrıca mutevazı, cana yakın, halkla iç içe, sosyal medyayı iyi kullanan, kendini Kaf Dağları'nda görmeyen bir yapısı var Arda'nın.
Haber: Tarık DEMİR, Foto: İHA
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Bu yapısı ona zarar veriyor belki de. Hem istiyoruz ki bu tarz kişiler topluma yakın olsun. Yakın olduktan sonra da onları bu yaşayış tarzlarını yermeye başlıyoruz. Böyle bir sıkıntısı var Arda'nın.
Haber: Tarık DEMİR, Foto: İHA
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-Bana göre Arda, profesyonel bir futbolcu olarak keşke Türkiye'ye dönmeseydi Başakşehir'e gelmeseydi. Premier Lig'e, Bundesliga'ya hatta Ligue 1'e gitseydi de gelmeseydi... Çünkü Arda, Türkiye için bir bayrak sembolüydü. Hani Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar bazen 'Galatasaraylı Arda' diye kızıyorlardı belki ama Arda'nın önemli bir kulüpte bizi temsil etmesi gurur veriyordu.
Haber: Tarık DEMİR, Foto: İHA
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-Arda çok fazla Galatasaraylı. Bunu da hep belirtti. Galatasaraylılar da onu her daim kendinden biri gibi gördü. Yani özetle Arda'nın Türkiye'ye döndüğü takım, Galatasaray olmalıydı. Şunu da biliyorum ki Arda Galatasaray'a dönmeyi çok istedi aslında ama şartlar oluşmadı. Bu şartlar neden oluşmadı bilemiyorum ama Fatih Hoca da geldi. Milli Takım'da yaşanan bir tatsızlık da oluşmuştu. Yapacak bir şey yok.
Haber: Tarık DEMİR, Foto: İHA
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Arda inşallah Başakşehir'de başarılı olur da belki yeniden Avrupa'da büyük bir kulüpte forma giyer. Açıkçası Başakşehirli Arda Turan benim içime sinmiyor. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı Arda da içime sinmezdi. Galatasaraylı bir spor adamı olarak içime sinmiyor yani. Arda'yı görmek istediğim üç yer vardı... Bir tanesi Avrupa'da dev bir kulüp. Bir tanesi Türk Milli Takımı. Bir tanesi de Galatasaray. O da eminim kendini tuhaf hissediyor.