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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Elmander Terim'e golcü önerdi!
Futbol

Elmander Terim'e golcü önerdi!

Galatasaray için Kuzey Avrupa piyasasını takip eden ve İsveçli oyuncuları mercek altına alan Johan Elmander, sarı-kırmızılı ekibe bir oyuncu daha önerdi.

Foto: AJANSLAR
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Johan Elmander'in sunduğu raporda 15 isim daha yer aldı. İşte Galatasaray'a önerilen 15 oyuncu...

Foto: AJANSLAR
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Isaac Kiese Thelin

Galatasaray, Anderlecht forması giyen Isaac Kiese Thelin'i kiralamak için görüşmeler yaptı.Kulübü: Anderlecht

Yaş: 26

Pozisyon: Forvet

Foto: AJANSLAR
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Johan Elmander'in sunduğu raporda 15 isim daha yer aldı. İşte Galatasaray'a önerilen 15 oyuncu...

Foto: AJANSLAR
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Jordan Larsson

Kulübü: IFK Norrköping

Yaş: 20

Pozisyon: Forvet

Jordan Larsson, bir dönem İsveç'in efsanelerinden olan babası Henrik Larsson'un çalıştırdığı Helsingborg'da da forma giymişti.

Foto: AJANSLAR
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Oscar Lewicki

Kulübü: Malmö

Yaş: 25

Pozisyon: Orta saha

Foto: AJANSLAR
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Mikkel Duelund

Kulübü: FC Midtjylland

Yaş: 20

Pozisyon: Orta saha

Genç oyuncu, 2015 yılında Midtjylland ile Danimarka Ligi'nde şampiyon olan kadroda yer alıyordu.

Foto: AJANSLAR
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Julian Kristoffersen

Kulübü: Djurgardens

Yaş: 20

Pozisyon: Santrafor

Foto: AJANSLAR
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Adam Lundqvist

Kulübü: Elfsborg

Yaş: 24

Pozisyon: Sol kanat

Foto: AJANSLAR
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Felix Beijmo

Kulübü: Djurgarden

Yaş: 20

Pozisyon: Stoper

2017 sezonunda İsveç Ligi'nin en iyi çıkış yapan 2. genç oyuncusu seçildi.

Foto: AJANSLAR
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Daleho Irandust

Kulübü: Hacken

Yaş: 19

Pozisyon: Sol açık, sağ açık

İran asıllı futbolcu henüz A takım seçimini yapmadı. İsveç genç milli takımlarda oynayan Irandust, İran A Milli Takımı'nda da forma giyebilir.

Foto: AJANSLAR
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Kerim Mrabti

Kulübü: Djurgarden

Yaş: 23

Pozisyon: Forvet

23 yaşındaki genç golcü geçen sezon ligde takımının en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

Foto: AJANSLAR
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Mattias Svanberg

Kulübü: Malmö

Yaş: 19

Pozisyon: Orta saha

Foto: AJANSLAR
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Samuel Adegbenro

Kulübü: Rosenborg

Yaş: 22

Pozisyon: Sol açık, sağ açık

Foto: AJANSLAR
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Sander Svendsen

Kulübü: Hammarby

Yaş: 20

Pozisyon: Forvet

Sander Svendsen, Molde forması giyerken bir lig şampiyonluğu yaşarken, 2017 yılında Norveç Ligi'nde yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Foto: AJANSLAR
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Peter Wilson

Kulübü: Sundsvall

Yaş: 21

Pozisyon: Forvet

Foto: AJANSLAR
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Hany Mukhtar

Kulübü: Brondby

Yaş: 22

Pozisyon: Orta saha

22 yaşındaki genç oyuncu daha önce forma giydiği Hertha Berlin ile 2. ligde şampiyonluk yaşarken, Red Bull Salzburg'da oynadığı dönemde de lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

Foto: AJANSLAR
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Julius Eskesen

Kulübü: Odense

Yaş: 19

Pozisyon: Sağ kanat

Foto: AJANSLAR
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Mathias Jensen

Kulübü: Nordsjaelland

Yaş: 22

Pozisyon: Orta saha

(Sporx)

Foto: AJANSLAR
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