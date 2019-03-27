Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Arena Dış Haberler / Fotoğraflar: AFP - Instagram
27 Mart 2019 - 08:17,
Elif Aksu ile her şey değişti! Bir skandal daha...
Karma dövüş sanatlarının ünlü ismi Conor McGregor emekli olduğunu açıklarken, dünyanın konuştuğu olayın perde arkası da ortaya çıktı...
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Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran 30 yaşındaki sporcu, "Karma dövüş sanatları olarak bilinen spordan emekliye ayrılıyorum. Tüm eski meslektaşlarıma bu sporda başarılar dilerim." ifadelerini kullanmıştı.
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Şaşkına çeviren kararın perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
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Conor McGregor'ın adı geçtiğimiz günlerde Elif Aksu ile anılmış ve magazin dünyası bu birlikteliği konuşmuştu...
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Paris Saint-Germain'de (PSG) top koşturan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 27. yaş günü partisine katılıp Brezilyalı yıldızla el ele görüntülenen Elif Aksu, bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti.
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İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmamış, görüntü sosyal medyada olay oldu. Hatta Fransız ve İngiliz medyası, Elif ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti.
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Şimdi de McGregor...
Daha sonra ise başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti..
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Yaklaşık 1 aydır McGregor'ın Londra'nın kuzeyindeki evinde yaşayan Aksu'nun çok mutlu olduğu ifade edildi.
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Conor McGregor da 9 yıl aşk yaşadığı Rita Ora'dan ayrıldıktan sonra çok mutsuz bir dönem geçirdiğini söylemişti. Hatta birçok mücadeleyi kaybetmesinin nedeni de aşk acısı gösterilmişti.
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McGregor'un emekliye ayrılma kararının Elif Aksu ile birlikte olduğu döneme denk gelmesi kafalarda soru işaretleri yarattı.
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Yeni skandal! Cinsel taciz...
Bununla birlikte İrlandalı dövüşçüye ülkesinde, cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı.
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İrlanda polisinin geçen ay bir kadın tarafından yapılan şikayet sonucu harekete geçti.
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Şikayet sahibi, olayın Dublin'deki Beacon Hotel'de gerçekleştiğini belirtti. Otel kayıtlarının da bu durumu doğrular nitelikte olduğu ifade edildi.
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İrlandalı dövüşçü, geçtiğimiz aylarda da taciz suçlamasıyla gözaltına alınıp bırakılmıştı.
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Soruşturmayı yürüten polislerin o tarihten bu yana, kamera kayıtları dahil olmak üzere bahsi geçen mekanda deliller topladıkları kaydedildi.
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Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor, 2012'de Cage Warriors organizasyonunda tüy sıklet ve hafif sıklet kategorilerinde şampiyon oldu. Aynı başarıyı UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonunda da tekrarlayarak iki sıklette kemere ulaşan İrlandalı sporcu, 2017'de kariyerini boksa yönlendirdi.
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İlk boks deneyiminde, kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan ABD'li Floyd Mayweather'e kaybeden McGregor, son olarak geçen yıl düzenlenen hafif sıklet unvan maçında Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu.
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Tüm dünyanın büyük ilgiyle izlediği maçta geçtiğimiz aylarda Conor McGregor, 4. raunt sonunda Khabib Nurmagomedov'e yenilmişti...