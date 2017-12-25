Eboue, Galatasaray'a dönüyor! Açıkladı...

Galatasaray'ın yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine gelen Emmanuel Eboue'ye, yardım eli uzatacağı ve yıldız oyuncunun U14 takımına yardımcı antrenör olacağı iddia edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini söyledi ve kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Eşine karşı kaybettiği davada tüm mal varlığına el konulduğunu belirten Fildişi Sahilli futbolcu, icra memurlarının da bir süredir kendisinin peşinde olduğunu dile getirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu açıklamaların üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımlarında forma giyen Eboue için #YalnızDeğilsinEboue etiketi altında yardım çağrıları içeren bir hareket başlattı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Eski kulüplerinden yardım beklediğini dile getiren yıldız futbolcu için Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Hasan Şaş ve Necati Ateş de destek mesajları paylaştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kısa sürede hızla yayılan mesajlar üzerine Galatasaray’ın, tecrübeli oyuncuya yardım eli uzatacağı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar’ın, Eboue’yi U14 takımına yardımcı antrenör olarak işe alacağı öne sürüldü.
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Eboue'yle ilgili haberleri soyunma odasında söylediler, orada haberim oldu. Elimden ne gelirse yaparız. Arkadaşlarımız inceliyor, elimizden geleni yaparız."
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray'ın eski yıldızı Emmanuel Eboue, kendisi için başlatılan yardım kampanyasının ardından Fatih Terim ve Galatasaraylı eski arkadaşlarından övgü dolu sözlerle bahsetti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Salim Manav'a açıklamalarda bulunan Fildişili Eboue, Galatasaray takımında kendisine görev verilirse çok mutlu olacağını belirtti. Eboue, "Galatasaray'da Fatih Hoca bana görev verirse çok mutlu olurum. Fatih Terim benim babamdır. Onu çok seviyorum. Onun için her şeyi yaparım. Çünkü onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.