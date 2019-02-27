Dünya bunu merak ediyor... 'Kadın mı erkek mi?' tartışmasının ardından...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: IOL / Fotoğraflar: AP
27 Şubat 2019 - 10:37,
Dünya bunu merak ediyor... 'Kadın mı erkek mi?' tartışmasının ardından...
Olimpiyat ve dünya şampiyonu Caster Semenya'nın cinsiyet davası, spor dünyasının bir numaralı gündem maddesiydi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/16
Olimpiyat ve dünya şampiyonu Caster Semenya'nın cinsiyet davası, spor kamuoyu gündemini şu sıralarda oldukça meşgul ediyor...
2/16
Güney Afrikalı atlet, 2016 yılında kadınlar 800 metrede olimpiyat şampiyon olduktan sonra 'Kadın mı, erkek mi?' tartışmaları alevlenmişti.
3/16
Uluslararası Atletizm Federasyonu, geçtiğimiz günlerde bir karar almak için toplanmış ve "400 metreden uzun yarışlarda testosteron hormonu yüksek olan kadınlar ya erkekler kategorisinde yarışacak ya da hormon seviyesini düşürme adına ilaç kullanacak" açıklamasını yapmıştı.
4/16
Semenya da bu karara karşı çıkmak için davayı CAS'a götürmüş ve 5 günlük müzakere sonunda CAS, kararını 26 Mart'ta açıklayacağını duyurmuştu.
5/16
CAS eğer Semenya'yı haklı bulursa, Güney Afrikalı atlet kadınlar kategorisinde yarışmaya devam edecek.
6/16
2009'da başlayan tartışmaların ardından 11 ay yarışmalardan uzak kalan atlet, testlerin temiz çıkmasının ardından 2010'da tekrar pistlere dönmüş ve yarışmaya devam etmişti.
7/16
Kariyerine 2 olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu sığdıran Caster Semenya'nın davasına destek tenisteki başarılarıyla dünyanın dört bir yanındaki kadınlara ilham kaynağı olan Serena Williams'tan geldi.
8/16
Bir spor markasının reklamına sesiyle katkı veren Amerikalı sporcu, "Çılgınca hayal et!" sloganıyla yayınlanan videoda şunları söyledi...
9/16
"Eğer duygularımızı dışa vurursak, 'dramatik' olarak adlandırılıyoruz. Eğer erkeklere karşı oynamak istersek, kafayı yemiş sıfatı yiyoruz. Sporda eşitlikten bahsettiğimizde ise 'hayal dünyasında' olmakla itham ediliyoruz."
10/16
"Bir şeye karşı çıktığımızda dengesiz yaftası yediğimiz de olmuyor değil. Bir şeyde çok iyi olduğumuzda - o sırada görüntüde Caster Semenya var - mutlaka bu işte bir sorun olduğu düşünülüyor. İçimizdeki kızgınlığı dışarı vurduğumuzda ise histerik ilan ediliyoruz."
11/16
"Bir kadının maraton koşması çılgınlık, boks yapması çılgınlık, basketbolda smaç vurması çılgınlık, bir NBA takımına koçluk yapması çılgınlık, sporunu başörtüsüyle yapması çılgınlık..."
12/16
"23 şampiyonluk yaşayıp, çocuk sahibi olduktan sonra kortlara dönmesi ve daha fazlasını istemesi çılgınlık, çılgınlık, çılgınlık..."
13/16
"Eğer sana bu başardıkların için çılgın demek istiyorlarsa, bırak desinler!"
14/16
Caster Semenya da bu reklam sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:
"Hayallerini çılgın olduğunu mu düşünüyorlar, onlara çılgın hayallerin neler başarabildiğini göster"
15/16
Caster Semenya, davası için geçtiğimiz hafta CAS'ta duruşmaya katılmıştı...