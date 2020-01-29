Djokovic gözyaşlarına hakim olamadı! Kobe Bryant...
Avustralya Açık'ta Novak Djokovic, Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükselirken maç sonu duygusal anlar yaşandı.
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Yarı finalde Federer ile karşılaşacak olan Djokovic, karşılaşma öncesi ve sonrasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu arkadaşı Kobe Bryant'ın isminin baş harflerinin ve forma numaralarının yer aldığı bir üst giydi.
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Djokovic, maç sonunda ise Kobe Bryant ile ilgili bir şey söylemek isterken oldukça zor anlar yaşadı.
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Başarılı oyuncu, röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu anlar objektiflere yansıdı...