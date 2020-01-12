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Haber Giriş: 12 Ocak 2020 - 15:19, /

Dakar Rallisi'nin Suudi Arabistan etabında çok acı bir olay yaşandı...

Dakar Ralli'sinin Suudi Arabistan'da gerçekleşen yedinci etabında acı bir olay yaşandı.

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Dakar Ralli'sinin Suudi Arabistan'da gerçekleşen yedinci etabında acı bir olay yaşandı.

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Portekizli motosikletçi Paulo Goncalves, yaşadığı kaza sonucunda hayatını kaybetti. Turnuvanın organizatörleri 40 yaşındaki motosikletçinin öldüğünü resmen açıkladı.

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Paulo Goncalves'in 276 kilometre hızla giderken kaza yaptığı belirtildi.

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Kaza yerine hemen helikopter götürülürken Paulo Goncalves, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Organizatörlerden gelen bilgiye göre helikopter, 8 dakika içinde geldi ancak bu süre içinde Paulo Goncalves'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Goncalves, bu yıl 13. kez Dakar Ralli'sinde boy göstermişti. Tecrübeli motosikletçi, 2006 yılından bu yana yarışıyordu.

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Paulo Goncalves, Dakar Ralli'sinde hayatını kaybeden 3. motosikletçi oldu...

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Bundan önce 1979 ve 2015 yıllarında yine Dakar Ralli'sinden ölüm haberleri gelmişti.

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Ralli organizatörleri Paulo Goncalves'a başsağlığı mesajında bulunurken yaşadıkları üzüntüleri dile getirdiler.

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Dakar Ralli'si uzun yıllardır Güney Amerika'da düzenleniyordu...

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Yarış, yapılan değişikliklerin ardından Suudi Arabistan'a taşınmıştı.

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