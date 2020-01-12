Dakar Rallisi'nin Suudi Arabistan etabında çok acı bir olay yaşandı...

Dakar Ralli'sinin Suudi Arabistan'da gerçekleşen yedinci etabında acı bir olay yaşandı. Portekizli motosikletçi Paulo Goncalves, yaşadığı kaza sonucunda hayatını kaybetti. Turnuvanın organizatörleri 40 yaşındaki motosikletçinin öldüğünü resmen açıkladı.Paulo Goncalves'in 276 kilometre hızla giderken kaza yaptığı belirtildi.Kaza yerine hemen helikopter götürülürken Paulo Goncalves, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Organizatörlerden gelen bilgiye göre helikopter, 8 dakika içinde geldi ancak bu süre içinde Paulo Goncalves'in hayatını kaybettiği kaydedildi.Goncalves, bu yıl 13. kez Dakar Ralli'sinde boy göstermişti. Tecrübeli motosikletçi, 2006 yılından bu yana yarışıyordu.Paulo Goncalves, Dakar Ralli'sinde hayatını kaybeden 3. motosikletçi oldu...Bundan önce 1979 ve 2015 yıllarında yine Dakar Ralli'sinden ölüm haberleri gelmişti. Ralli organizatörleri Paulo Goncalves'a başsağlığı mesajında bulunurken yaşadıkları üzüntüleri dile getirdiler.Dakar Ralli'si uzun yıllardır Güney Amerika'da düzenleniyordu...Yarış, yapılan değişikliklerin ardından Suudi Arabistan'a taşınmıştı.