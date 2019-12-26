Çin'de yabancı kuralı değişti! Türk taraftarlar sevindi...
Çin Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yeni yabancı kuralı, Türk futbolseverleri sevindirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çin Futbol Federasyonu, 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yabancı kuralını değiştirdi ve yabancı oyunculara verilecek maaş skalasını yeniden düzenledi.
2
Değişen ve 2020'den sonra yürürlüğe girecek bu yeni yönetmelik sebebiyle astronomik ücretler karşılığında Çin'e giden yıldız oyuncuların transferinin zora girmesi bekleniyor.
3
Çin Futbol Federasyonu’nun belirlediği yeni kurallara göre, Çinli oyuncular için maaş üst sınırı 1.3 milyon avro, 21 yaş altı altyapı oyuncuları için de 38 bin Euro.
4
Yabancı oyuncuların maaş üst sınırı ise maksimum 3 milyon avro olarak belirlendi. Bu rakamın, yıldız oyuncuları tatmin etmeyeceği öngörülüyor.
5
Hiçbir kulübün bu rakamların üzerinde maaş ödeyemeyeceği duyuran federasyon, açıklanan meblağa bonuslar ve vergiler dahil olmadığının altını çizdi.
6
Ayrıca 2020’den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikte, 3 yabancı futbolcu kuralı da değiştirildi.
7
Yeni düzenlemeye göre, bir Çin Süper Ligi takımı sahaya 4 yabancı futbolcuyla çıkabilecek. Kulüpler kadrolarında ise 5 yabancı futbolcu bulundurabilecek.
8
Çin’de gelen maaş sınırının ülkede futbol oynayan Anderson Talisca gibi mevcut yabancı oyuncular için geçerli olmadığı, 2020’den itibaren gelecek yeni futbolcular için uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.
9
Ancak yine bu gelişme; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarının iştahını kabarttı. Çünkü artık yıldız oyunculara Çin kapısı kapanırken, Avrupa piyasasına dönüş yapmaları bekleniyor.
10
Anderson Talisca, Hulk, Oscar, Paulinho, Marek Hamsik, Stephan El Shaarawy, Marouane Fellaini, Alex Teixeira ve Dusko Tosic gibi isimler kariyerlerine Çin'de devam ediyor.
11
Yeni kuralların ardından özellikle Anderson Talisca, Fellaini, Alex Teixeira ve Dusko Tosic'in geleceği merak ediliyor.
12
Dört futbolcunun isimleri son günlerde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Taraftarlar, bu transferlerin gerçekleşme ihtimaline artık daha olumlu bakıyor.