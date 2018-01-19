Çılgın takas! Vagner Love...

Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katmak isteyen Beşiktaş, yurt dışında yaptığı çalışmalardan sonuç alamayınca rotayı Süper Lig'e döndürdü. Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Vagner Love'a talip oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig olarak 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Beşiktaş, Alvaro Negredo ve Mustafa Pektemek'in yanına iyi bir golcü alarak, ara transfer döneminde rekor bir bonservisle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a giden Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak istiyor. Hedefteki isim Vagner Love...
Fotoğraflar: Arşiv
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Yurt dışındaki golcü arayışlarından şimdilik sonuç alamayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da forma giyen Breizlyalı yıldız Vagner Love'u 6 aylığına kiralamak istiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Akdeniz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, kulüple problem yaşayan Love da siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak bakıyor. 33 yaşındaki futbolcuya karşılık Alanyaspor'a Larin'i öneren Beşiktaş, turuncu-yeşillilerden haber bekliyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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2016-2017 sezonunun başında Monaco'yla sözleşmesi bitince Alanyaspor'a transfer olan Love, bu sezon 16 maçta 11 gole imza attı. Geçen sezon da çok iyi bir performans ortaya koyan yıldız futbolcu 28 maçta 23 gol atma başarısı göstermişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş da, Akdeniz ekibine Love'a karşılık, Cyle Larin'i önerdi. Kartal, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirerek görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği Kanadalı futbolcunun transferindeki pürüzleri çözdü. (Yeni Şafak)