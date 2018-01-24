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Flaş karar! Samir Nasri...
Spor Arena
Flaş karar! Samir Nasri...
Antalyaspor
'da Nasri krizi sürüyor...
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 10:50
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 10:53
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 10:50
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 10:53
1 / 6
Yıldız ismin son durumu ve ayrılığına ilişkin detaylar resmen açıklandı.
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 10:50
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 10:53
2 / 6
Antalyaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Antalyaspor’un kurmayları, dikkat çekecek bilgiler verdi...
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 10:50
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 10:53
3 / 6
Takımın dünya yıldızlarından Samir Nasri'nin son durumunu Asbaşkan Şefik Öz açıkladı... İşte o sözler:
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 10:50
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 10:53
4 / 6
"Nasri, ayrılırken çok ciddi bir rakam talep etti. Uzun pazarlıklardan sonra çok az bir fark kaldı. Hak ettiği paraların pazarlığı bu..."
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 10:50
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 10:53
5 / 6
"Anlaşabilirsek yolları ayıracağız. Anlaşmaya çok az kaldı. Bize resmi bir teklif yok ama kendisine Katar başta olmak üzere pek çok teklif geldiği söyleniyor"
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 10:50
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 10:53
6 / 6
Öte yandan kulüpte yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Samir Nasri ile sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı.
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