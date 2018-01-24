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Haberler >Spor Haberleri>Flaş karar! Samir Nasri...
Spor Arena

Flaş karar! Samir Nasri...

Antalyaspor'da Nasri krizi sürüyor...

Fotoğraflar: Arşiv
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Yıldız ismin son durumu ve ayrılığına ilişkin detaylar resmen açıklandı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Antalyaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Antalyaspor’un kurmayları, dikkat çekecek bilgiler verdi...

Fotoğraflar: Arşiv
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Takımın dünya yıldızlarından Samir Nasri'nin son durumunu Asbaşkan Şefik Öz açıkladı... İşte o sözler:

Fotoğraflar: Arşiv
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"Nasri, ayrılırken çok ciddi bir rakam talep etti. Uzun pazarlıklardan sonra çok az bir fark kaldı. Hak ettiği paraların pazarlığı bu..."

Fotoğraflar: Arşiv
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"Anlaşabilirsek yolları ayıracağız. Anlaşmaya çok az kaldı. Bize resmi bir teklif yok ama kendisine Katar başta olmak üzere pek çok teklif geldiği söyleniyor"

Fotoğraflar: Arşiv
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Öte yandan kulüpte yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Samir Nasri ile sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi kararı alındı.

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