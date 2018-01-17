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Bu iddia sosyal medyayı salladı! Emre...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-1 kaybeden Başakşehir, Girsesunspor'u 2-1 mağlup etse de elenmekten kurtulamadı. Maç sonrası ise sosyal medyada yayılan bu iddia güne damga vurdu.

Ahmet ERCANLAR
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Medipol Başakşehir ile Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında kozlarını paylaştı. Başakşehir maçı 2-1 kazanmasına rağmen kupaya veda etti. Maç sonrası ise bu iddia çok konuşuldu.

Ahmet ERCANLAR
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Karşılaşmanın 61. dakikasında teknik direktör Abdullah Avcı Mossoro ve İrfan Can Kahveci'yi oyundan alırken, yerine Stefano ve Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.

Ahmet ERCANLAR
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Sosyal medyada yayılan fotoğrafta Emre Belözoğlu oyuna girerken ekranlara yansırken, tecrübeli futbolcunun tozluğunda Fenerbahçe araması yer alıyordu.

Ahmet ERCANLAR
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Bu fotoğraf için açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu bu iddiaları yalanladı. Başarılı oyuncu bu fotoğraf için, 'Doğru değil bende Osmanlı tuğrası var' açıklamalarında bulundu.

Medipol BaşakşehirGirsesunsporFutbolKupaEmre Belözoğlu

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