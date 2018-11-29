Bolt Pilot geliyor! İşte şampiyonun bilinmeyenleri...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Bolt Pilot geliyor! İşte şampiyonun bilinmeyenleri...
Efsane yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş ile büyük aşkı Begüm Atman’ın hikayesini anlatan "Bizim İçin Şampiyon" filmi için geri sayım başladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/15
İşte film ve şampiyon safkan hakkındaki bilinmeyenler, merak edilenler...
2/15
Özdemir Atman'a ait 1996 Gazi Koşusu şampiyonu Bold Pilot'ın hayatı Bizim İçin Şampiyon isimli filmle izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Bold Pilot'ın büyük başarısı ve o dönemin genç jokeyi Halis Karataş ile sonradan eşi olacak Begüm Atman'ın unutulmaz aşkları beyazperdeye taşındı.
3/15
Merakla beklenen Bizim İçin Şampiyon'un başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ile Ekin Koç rol alıyor.
4/15
Bazı bölümleri Veliefendi Hipodromu'ndaki pistlerde çekilen filmde ünlü jokey Halis Karataş’ı Ekin Koç, eşi Begüm Atman’ı ise Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Bold Pilot'ın sahibi ve Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor. Türkiye'nin en eski at sahipleri arasında yer alan Atman, jokey Halis Karataş'ın aşkı Begüm Atman'ın da babası. Bold Pilot, Gazi Koşusu zaferinin yanı sıra kazandığı sayısız kupa ile Atman Ekürisi'nin de sembollerinden.
5/15
Film hakkında konuşan Abdullah, senaryoyla ilk buluştuğu anı ve sonrasını “Okumaya başlayınca kalbim daha hızlı atmaya başladı. Hatta sona yaklaştığımı fark edince durdum, ağlıyordum. Çok sevdiğiniz bir kitabın sonuna gelince, o kitabın bitmesini istemezsiniz” diyerek anlattı.
6/15
Halis Karataş'a hayat veren Ekin Koç ise hazırlık süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Yarış atlarına antrenman yaptıracak seviyede jokey stili at binmeyi öğrendiğini belirten Koç “Atlarla da tıpkı insanlarla kurduğunuza benzer bir bağ kuruyorsunuz. Kimine kanınız kaynıyor kimi ile pek anlaşamıyorsunuz. Benim en iyi iletişim kurduğum at Bold Pilot’ın oğlu Ganesh oldu” dedi.
7/15
Ay Yapım ve Med Yapım’ın ortaklığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor.
8/15
Atman Ailesi ve jokey Karataş da çekimler sırasında hikayeye büyük destek verdiler.
9/15
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destek verdiği Şampiyon filminin basın sponsorluğunu Kral FM üstleniyor.
10/15
Şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot’ın en sevdiği insan Begüm Atman’ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikaye Şampiyon. Sivas’ın bir köyünden, İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır.
11/15
Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.
12/15
Efsane yarış atı Bold Pilot’un büyük başarısı ve jokeyi Halis Karataş ile eşi Begüm Atman’ın büyük aşkının anlatıldığı Şampiyon filmi 7 Aralık’ta izleyici karşısına çıkıyor. (NTV)