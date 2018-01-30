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Futbol

Beşiktaş'ta dördüncü transfer bombası!

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, bir futbolcu ile daha söz kesti.

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Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, bir futbolcu ile daha söz kesti.

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Ocak ayı transfer döneminde Domagoj Vida, Vagner Love ve Cyle Larin'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezonun planlamaları doğrultusunda önemli bir hamle daha yaptı.

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Beşiktaş'ın 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç ile önümüzdeki sezon için anlaştığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek.

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Süper Lig'de çeşitli takımlar tarafından takip edilen Sakıb Aytaç'ın gelişiyle Beşiktaş'ta Adriano ve Caner Erkin'den sonra 3 sol bek olacak.

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Cenk Tosun'u Everton'a göndererek kasasını dolduran Beşiktaş, devre arasını 4 transfer hamlesiyle kapamış gibi görünüyor... Beşiktaş'ta Vagner Love ve Cyle Larin’in 31 Ocak Çarşamba günü, saat 14.30’da Vodafone Park’ta imza töreni gerçekleştirecek.

Sakıb AytaçSivassporBeşiktaşSüper Ligtransfer haberleri

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