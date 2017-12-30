Beşiktaş'a bir İspanyol Boğası daha!

Cenk Tosun'un yerine forvet arayan Beşiktaş'ın forvetine bomba gibi bir isim düştü...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: İHA
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Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: İHA
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Everton yolunda olan Cenk Tosun'un yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, forvet yolundaki alternatiflerini arıyor. Fazla maliyetli bir transfer istemeyen siyah-beyazlı yönetimde gündeme bomba gibi bir isim düştü...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: İHA
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Siyah-beyazlılar sezon başında Alvaro Negredo'yu transfer ederek, Cenk Tosun ile birlikte forvet hattını sağlama aldı. Şimdi milli oyuncunun Everton'a gidişi için gün sayılırken, Beşiktaş yönetiminin onun boşluğunu aratmayacak bir dünya starıyla temasa geçtiği ifade edildi.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: İHA
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Beşiktaş yönetiminin dünyaca ünlü İspanyol golcü Fernando Torres'i renklerine katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp menajerler aracılığı ile oyuncuyla temas kurarak 1,5 yıllık anlaşma zemini arıyor. Torres transferi gerçekleşirse siyah-beyazlılar forvet hattını 2 İspanyol Boğası'na emanet edecek.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: İHA
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EN MANTIKLI ALTERNATİF
Beşiktaş yönetimi Torres transferiyle bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Dünyaca tanınmış bir oyuncuyu kadrosuna katarak marka değerini artırmak isteyen Kara Kartal, ayrıca oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını kullanarak transferi az maliyetle bitirme düşüncesinde... Torres'in Beşiktaş'ın teklifine sıcak yaklaştığı dile getiriliyor...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: İHA
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ESKİ FORMUNDAN UZAK
Avrupa'da ses getirdiği Atletico Madrid kulübünden futbol yaşamına devam eden Torres, bu sezon eski formundan epeyce uzakta. Bu sezon toplam 19 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsabildi. Torres toplamda 729 dakika sahada kaldı.