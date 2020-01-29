Beşiktaş maçında depremzedeler unutulmadı

Karşılaşmanın devre arasında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenenler için yardım organizasyonu düzenlendi.Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarının bitimine 6 salise kala Beşiktaş Kulübünün organizasyonuyla sahaya atkı ve bere attı. İlk yarının bitmesinin ardından taraftarların atkı ve bere atması sürdü.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de sahaya atkı ile bere bıraktı.Siyah-beyazlı taraftarlar Elazığ, Malatya üşüme Beşiktaş'ım seninle şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar ayrıca tribüne Sen ağlama dayanamam yazılı pankart astı.Sahaya atılan bere ve atkılar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacak.Bu arada karşılaşma öncesinde Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerle bir helikopter kazasında vefat eden NBA'in eski oyuncusu Kobe Bryant için saygı duruşunda bulunuldu.