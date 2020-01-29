MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBeşiktaş maçında depremzedeler unutulmadı
GeriBasketbol Beşiktaş maçında depremzedeler unutulmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Basketbol
Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 22:49, /

Beşiktaş maçında depremzedeler unutulmadı

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 yendi ve play-off'lara kalmayı garantiledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Karşılaşmanın devre arasında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenenler için yardım organizasyonu düzenlendi.

2

Siyah-beyazlı taraftarlar, ilk yarının bitimine 6 salise kala Beşiktaş Kulübünün organizasyonuyla sahaya atkı ve bere attı. İlk yarının bitmesinin ardından taraftarların atkı ve bere atması sürdü.

3

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de sahaya atkı ile bere bıraktı.

4

Siyah-beyazlı taraftarlar "Elazığ, Malatya üşüme Beşiktaş'ım seninle" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar ayrıca tribüne "Sen ağlama dayanamam" yazılı pankart astı.

5

Sahaya atılan bere ve atkılar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacak.

6

Bu arada karşılaşma öncesinde Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerle bir helikopter kazasında vefat eden NBA'in eski oyuncusu Kobe Bryant için saygı duruşunda bulunuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi