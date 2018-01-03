Başakşehir'den 4 büyüklere dev transfer çalım!

Süper Lig'de transfer kazanı iyiden iyiye kaynamaya başladı...
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Son iki sezonun ilk yarısını zirvede bitiren, şampiyonluğun ciddi adaylarından biri haline gelen Başakşehir’den dev hamle...
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İsmi uzun süre 4 büyüklerle anılan Adebayor ve Clichy gibi dünyaca ünlü yıldızları devlerin elinden kapan Turuncu-Lacivertliler, bu kez iç piyasada büyük bir çalıma hazırlanıyor.
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Hedefteki isim, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Emre Akbaba. Adı yine 4 büyüklerle anılan, Aytemiz Alanyaspor’da bu sezon 5 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergileyen, milli takıma kadar yükselen 25 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar yapılan tek resmi teklifin Medipol Başakşehir’den olduğu ortaya çıktı.
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PAZARLIKLAR BAŞLADI
Abdullah Avcı’nın birkaç sezondur çok yakından takip ettiği Emre için Başakşehir yönetiminin kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi.
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Aytemiz Alanyaspor’un ise başarılı oyuncuyu 5 milyon Euro’nun altına satmayı kesinlikle düşünmediği gelen haberler arasında. Başakşehir’in bu transferi bitirmek adına şartları zorlayacağı ifade edildi. (Fanatik)