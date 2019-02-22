Barcelona'da karar verildi! Luis Suarez'in yerine...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBarcelona'da karar verildi! Luis Suarez'in yerine...
GeriFutbol Barcelona'da karar verildi! Luis Suarez'in yerine...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP
22 Şubat 2019 - 19:43,

Barcelona'da karar verildi! Luis Suarez'in yerine...

La Liga devi Barcelona'da Luis Suarez'in kötü formu masaya yatırıldı. Barcelona'nın deplasmanda oynadığı son 16 maçta gol atmayı başaramayan Uruguaylı golcünün geleceği tartışma konusu edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/16

La Liga devi Barcelona'da Luis Suarez'in kötü formu masaya yatırıldı. Barcelona'nın deplasmanda oynadığı son 16 maçta gol atmayı başaramayan Uruguaylı golcünün geleceği tartışma konusu edildi.

2/16

2014'ten bu yana Barça'ya inanılmaz katkı veren 32 yaşındaki santrfor, 231 maçta 168 kez fileleri sarsarak adını tarihe yazdırsa da, Katalanlar daimi katkı verebilecek bir golcü istiyor.

3/16

İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, "Barcelona'da Luis Suarez'den sonra forvet olarak kimi görmek istersiniz" sorusunu yöneltti. Ankette çarpıcı sonuçlar çıktı.

4/16

Barcelona taraftarları, takımlarında görmek istedikleri 20 forvet arasından oylama yaptı. Ankete 40 binden fazla kişi katıldı. İşte Barcelona taraftarının istediği forvette top 12:

5/16

12- Nicolas Pépé - 2%

6/16

11- Antoine Griezmann (%2)

7/16

10- Timo Werner (%2)

8/16

9- Krzysztof Piątek - 2%

9/16

8- Andre Silva - 2%

10/16

7- Mauro Icardi - 3%

11/16

6- Roberto Firmino - 3%

12/16

5- Neymar - 4%

13/16

4- Maxi Gomez - 4%

14/16

3- Luka Jovic - 7%

15/16

2- Harry Kane (%14)

16/16

1- Kylian Mbappe - 48%

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Barcelona'da karar verildi! Luis Suarez'in yerine...

Portekizliler yazdı! Tünelde olay...

En çok kazanan 15 kadın esporcu

UEFA'ya gelecek sezon Türkiye'den kaç takım katılacak?