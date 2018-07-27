Aziz Yıldırım küplere bindi! Ali Koç sonrası çıldırdı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Koç'un "Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri belirlendi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planlıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'nin halka açık bir şirket olduğunu belirten hukukçular, Ali Koç'un "Borca batık durumdayız" açıklamasının ise bazı yasal sorunlar doğuracağı konusunda hem fikir oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Koç'un özellikle yapılan sponsorluk anlaşmasından elde edilen gelirleri borç olarak göstermesi Yıldırım'ı kızdırdı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Aziz Yıldırım, Ali Koç'a belgelerle yanıt verecek. Ortalık birbirine girecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'deki videolu analizinde 3.2 milyar TL tutarındaki borcun 397 milyon TL'si peşin tahsil edilmiş gelirler kalemine ait olması eski Başkan Aziz Yıldırım'ın en çok tepkisini çeken konu olduğu ifade ediliyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yıldıım ve kurmayları özellikle bu konuda çok sert mesajlar verecekler. Yıldırım'ın kurmaylarının Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını hukuki olarak da incelemeye aldığı da ifade ediliyor. (Takvim)
Fotoğraflar: Arşiv
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"Fenerbahçe'nin borcu 621 milyon Euro" Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, FB TV'de camiaya seslenmiş ve "Tablo beklediğimizden kötü çıktı" açıklamasını yapmıştı. Koç'un açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...