Avrupa, Türkiye'yi konuşuyor! 'Fransa'yı parçalara ayırdı...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin 2020 AvrupaFutbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 yendiği karşılaşma, Avrupa basınında geniş yer buldu.
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İşte Avrupa basınında yer alan ifadeler...
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İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından BBC'nin internet sitesinde karşılaşmaya ilişkin "Türkiye, Fransa'yı şoke etti" başlığı kullanıldı. Maç haberinde Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri'ndeki harika performansını sürdürerek liderliği ele geçirdiği aktarılarak, "Ev sahibi sahada iyi olan taraftı. Fransa, maçın büyük bölümünde zayıftı. Asıl dikkati çeken, Fransa'nın 10 yıldır ilk kez bir maçta kaleye isabetli şut atamaması oldu." ifadeleri kullanıldı.
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"Türkiye, Fransa'yı parçalara ayırdı" başlığıyla okurlarının karşısına çıkan İngiltere'nin Daily Mail gazetesindeki maç yazısında, "Dünya şampiyonu Fransa, kaleye bir şut bile atamadan sürpriz yenilgiye uğradı. Türkiye, ilk yarıdaki etkili oyunuyla skoru 2-0 yaptı. Didier Deschamps'ın öğrencileri, ikinci yarıda ufak bir mücadele azmi gösterse de farklı yenilgiden Hugo Lloris sayesinde kurtuldu." değerlendirmesinde bulunuldu.
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İspanya'nın AS gazetesinin maç haberinde, "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz" başlığına yer verilirken "Şenol Güneş'in takımı, dünya şampiyonu Fransa'yı hayal kırıklığına uğrattı. Fransa'nın savunmadaki hataları mağlubiyete yol açtı. Fransa'nın yavaş oyununa organize hücumlarla cevap veren Türkiye, golleri erken bularak rakibinin uyanmasına izin vermedi." yorumu yapıldı.
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"Fransa, Türkiye'de nakavt oldu" başlığının atıldığı İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde, "Elemelerin üçüncü haftasında en fazla dikkati çeken sonuca Türkiye imza attı. Dünya şampiyonu Fransa, Konya'da Türkiye'ye 2-0 ile boyun eğdi." denildi.
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Almanya'nın Bild gazetesinin haberinde, EURO 2020 Elemeleri'nde büyük bir sürpriz gerçekleştiği ifade edilerek, "Türkiye, dünya şampiyonunu şoke etti" başlığı kullanıldı. Türkiye'nin evinde Fransa'yı 2-0 yenerek H Grubu'nda liderliğe yükseldiğinin aktarıldığı haberde, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Kylian Mbappe gibi yıldızlarla oynayan Fransa'nın sahada varlık gösteremediği kaydedildi.
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Ay-yıldızlı ekibin galibiyetini, "Türkiye, dünya şampiyonuna karşı sürpriz zaferini kutluyor" başlığıyla duyuran Almanya'nın Welt gazetesinde ise Fransa'nın EURO 2020 Elemeleri'nde tökezlediği belirtildi.
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"Fransa'ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, güvenli, coşkulu ve akıllı oynadıklarını belirterek "Fransa'nın etkili silahları vardı ama tam tersine biz etkili olduk. Oyun olarak zaten üstünlüğümüz vardı. Az pozisyon verdik" dedi.