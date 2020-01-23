Asker selamı Kocaeli'de resim oldu!

“Milli takımımızın dünyaya vermiş olduğu bir mesajdı” Dünya gündemine oturan asker selamını resmederek kentin de renklendirilmesine katkı sağladıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Yaklaşık 40’a yakın trafomuz var. Görsel anlamda vatandaşımızın hoşuna gitmeyecek görseller vardı. Bunları süslemek, milli ve manevi değerlerinin ön plana çıkacağı çalışma yapmak istedik. Görmüş olduğunuz çalışma milli takımımızın Suriye’deki operasyonlar sonrasında dünyaya vermiş olduğu bir mesajdı. Bu mesajı görsel anlamda şehrimizdeki insanlarla paylaşalım istedik. Farklı yerlerde farklı görseller de var. Bir parkta Suriyeli bir çocuğun çizdiği portreyi trafoya yansıttık. Bunun gibi farklı çalışmalarımız da var. İnsanlarımızdan memnuniyet alıyoruz, görsel anlamda da şehrimize bir güzellik katmış oluyoruz” dedi.