Asıl hedef Mesut Özil değilmiş! Tam 1400 kez...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mesut Özil ve Arsenal’den takım arkadaşı Sead Kolasinac’a bıçaklı saldırı Türk ve Avrupa spor kamuoyunda büyük yankı yarattı. Olayın gerçekleştiği önceki gece ve dün gün boyu saldırının nedeni ve oluş şekli ile ilgili farklı haberler yayılırken, gerçek sebebin gasp olduğu ortaya çıktı.
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Kimlikleri henüz belirlenemeyen, bıçaklı saldırganların Kolasinac’ın saatini çalmak istedikleri, Mesut Özil’in rastlantı eseri olaya dahil olduğu öğrenildi. Şoke eden olay, öncesi, yapılışı ve sonrasıyla şöyle:
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İngiltere’nin başkenti Londra’nın son yıllarda ciddi bir gasp sorunu yaşadığı biliniyor. En fazla öne çıkan vakalardan biri de saat hırsızlığı... Polis istatistiklerine göre 2018’den bu yana tam 1400 saat kapkaç olayı yaşanıyor. Londra’ya giden turistlere rehberlerin en ciddi uyarıları, saat ve çantalarını hırsızlara karşı korumaları oluyor. İşte genellikle motosiklet kullanıp ve kask takan bu saldırganların son hedefi, Arsenal’in Bosnalı oyuncusu Sead Kolasinac oluyor.
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Lüks ürün satan mağazaları takibe alan saldırganlar, Kolasinac’ın pahalı bir saat aldığını öğrenip, uygun bir yerde gasp edebilmek için kendisini takibe alırken, aradıkları fırsat önceki gün ortaya çıkıyor.
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Mesut Özil, bir paket almak için eşi Amine Gülşe ile birlikte takım arkadaşının evine gidiyor. Kolosinac’ın dışarı çıkmasıyla da kapkapççılar harekete geçiyor. Biri uzun bıçağını çekip Kolasinac’a doğrulturken, Amine Gülşe panik halinde bağırmaya başlıyor.
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Almanya doğumlu ve Mesut’un çocukluk arkadaşı Boşnak oyuncu, saldırganlara yumruklarıyla karşı koymaya çalışıyor. Onlar şaşırıp kaçmaya, arabanın etrafında dolanmaya başlıyor. Eşini korumak için arabada kalan Mesut, arkadaşına “Hemen bin” diye sesleniyor. Saldırganları püskürten Kolasinac arabaya atlıyor, Mesut gaza basıyor. Ancak saldırganlar pes etmiyor ve motosikletleriyle Mesut, eşi ve Kolasinac’ı taşıyan arabayı takip etmeye başlıyor.
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GELİYORLAR, HEMEN POLİSİ ARAYIN
Takip edildiklerini gören Mesut’un aklına sık sık gittiği Türk restoranı Likya geliyor. Olay yerine yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki restorana gitmeye karar veren Mesut, telefonla mekanın sahibi Yağmur Çiçek’i arıyor.
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Kısaca olayı anlatıp, “Şu anda peşimizdeler. Bize yardım edin. Polisi arayın” diye bağırıyor. Yağmur Çiçek’in rengi atıyor, yanındaki ağabeyine olayı anlatıyor.
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Biri polisi ararken, diğeri restoran çalışanları ve çevredeki diğer tanıdıklarını topluyor. Mesut’un arabası yaklaşık 9 dakika süren korku dolu takipten sonra restoranın önüne gelirken, ağırlığını Türklerin oluşturduğu restoran çalışanları ve çevredekiler, sokağa çıkıyor. Saldırganlar kalabalığı görünce amaçlarına ulaşamayacaklarını anlayıp uzaklaşıyor. Mesut, eşi ve Kolasinac araçtan inip restorana giriyor. Bir süre sonra polis gelip ifadelerini alıyor. Soruşturma sürerken, şu ana kadar saldırganların kimliklerinin belirlenemediği belirtiliyor.
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Mesut Özil ve beraberindekilerin sığındığı Londra’daki Likya Restoran’ın sahibi Yağmur Çiçek, HÜRRIYET’in olaya ilişkin sorularını yanıtladı.
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AMİNE KORKUDAN TİR TİR TİTRİYORDU
Büyük heyecan ve korkunun yaşandığını söyleyen Çiçek şöyle konuştu: “Bir saat gaspı üzerine çıkan bir olay... Mesut telefonla aradığı sırada ağabeyim yanımdaydı. Hemen arkadaşlarla toplanıp organize olduk ve arkadaşlarımızı korumak için dışarı çıktık. Burada çevremiz geniştir. Saldırganlar bunu görünce uzaklaştılar. Amine çok korkmuştu. Titriyordu. Panik halindeydi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Ama daha kötü olabilirdi.”
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Mesut Özil’in Londra’daki evinin çevresinde özel güvenlikçiler, dünden itibaren görev yapmaya başladı.
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Danny WelBeast: Senin için İskoçya’da yeni bir görevimiz var Kolasinac. Oraya gitmen ne kadar sürecek?
Dammit Arsenal: Kazandığın saygının derecesi gerçeküstü. Sahada veya saha dışında her zaman kaptanımsın.
AubaTariq: Sen iyi bir arkadaş ve kardeş olduğunu gösterdin Hulk!
Carlton_x9: Seni büyük Bosnalı. Mükemmel bir adamsın.
FutbolBible: Sana delicesine saygı duyuyorum dostum. Kimse seninle tekrar uğraşmaz.
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DAILY MAIL: Arsenal yıldızları Mesut Özil ve Sead Kolasinac, bıçaklı saldırıya uğradı. Tank lakaplı Kolasinac, saldırganları püskürttükten sonra ikili arabalarıyla olay yerinden kaçmak zorunda kaldı. Saldırganlar aracı 1,5 kilometre boyunca kovaladı.
GUARDIAN: Kolasinac, Özil’in arabasını soymaya çalışan soyguncularla savaştı. İkili şimdi iyi, normal hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.
THE SUN: Bıçaklı saldırganlara karşı kahramanca savaşan Kolasinac, Mesut Özil’i korudu.
BILD: Mesut Özil ve Sead Kolasinac’a saldırı. Suçluların hedefinde Kolasinac’ın lüks saati vardı. Failler Kolasinac’ın elini kesmek istedi mi?
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DIE WELT: Mesut Özil ve Sead Kolasinac Londra’da silahlı soyguncular tarafından saldırıya uğradı. Kolasinac futbol sahasındaki savunma rolünü dışarıda da ciddiye almışa benziyor.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mesut ve Kolasinac’a bıçaklı saldırı. Kolasinac çıplak elle karşılık verdi.