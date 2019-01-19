Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi!.

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ekim 2018'de oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan'a 2 milyon liralık zırhlı Mercedes cip hediye eden Arda Turan, yeni oyuncağıyla önceki akşam ilk kez Bebek'teydi. Eşiyle bir davete katılan futbolcu, milyonluk lüks cipiyle İstanbul gecelerinde havasını attı. İkili, geceden erken ayrıldı.
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Ünlü çift, G500 model zırhlı araçlarıyla Beykoz'daki evlerinde uyuyan 3 aylık oğullarına koştu. Lüks araba tutkusuyla bilinen futbolcunun eşi için aldığı son model cip ise "Yok böyle jest" yorumu yaptırdı. Turan'ın oğlu için de 41 koç kestirdiği iddia edilmişti.
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Beşiktaş file bekçisi Tolga Zengin, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.
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City's AVM'de alışveriş turu yapan Tolga Zengin, 1.8 milyon TL değerindeki Range Rower marka aracıyla oradan ayrıldı. Tecrübeli isim, Karius'un transferiyle birlikte ikinci plana düşmüştü...
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Dünyaca ünlü futbolcuların arabaları dikkat çekiyor. Los Angeles Galaxy'nin İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in aracı görenleri adeta büyülüyor. Yeni Porsche marka spor aracıyla idmana gelen İsveçli futbolcu, gösterişli arabasıyla dikkat çekti. Ibrahimovic'in bu aracının 210 bin paund (1.1 milyon TL) olduğu ifade edildi. İşte futbolcular ve gösterişli arabaları...
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Gökhan Gönül: Aston Martin Vanquish
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ManU'nun yıldızı Pogba'nın yeni oyuncağı herkesin dikkatini çekti.
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Evkur Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor. Çağıran'ın aracının havalı kornası da duyanların dikkatini çekiyor.
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2016- 2017 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, diğer futbolcular gibi lüks ve pahalı otomobillere binmek yerine eski model araca binmeyi tercih ediyor. Eski model aracıyla kent sokaklarında dolaşan Çağıran, görenleri şaşkına çeviriyor. Milyon dolarlık otomobilleriyle bilinen birçok futbolcunun tam tersine, 'Murat 131' marka otomobile binen Çağıran, aracına da gözü gibi bakıyor.
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Oynadığı futbolun yanı sıra aracıyla da dikkatleri üzerine çeken Çağıran, aile özlemini arabasıyla gideriyor. Otomobiliyle kent merkezinde gezdiğinde sarı-kırmızılı taraftarlarsa Çağıran'a tezahüratlar ediyor. Sevilen futbolcunun eski model aracı da kentte yaşayanlar tarafından biliniyor.
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Arda Turan 400 bin euro (2 milyon TL) değerinde Lamborghini Gallardo satın aldı.
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Yıldız futbolcu aracın içinde böyle görüntülendi.
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İşte Pogba ve diğer yıldızların araçları sizlerle...
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Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile Nişantaşı’nda bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.
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220 bin dolar (870 bin TL) değerindeki Aston Martin marka gri aracıyla uyumlu giyenen Demirel, “Her şey yolunda” dedi.
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Wembley'de Ukraynalı rakibi Wladimir Klitschko'yu nakavt eden Anthony Joshua'nın maça geldiği 100 bin euro'luk Range Rover'ı İngiliz basınının gündeminde.
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Romelu Lukaku: Rolls Royce
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Joshua için özelleştirilmiş araç için Land Rover dizaynırları ve teknisyenler özel olarak çalışmış. SVO Design Pack adı verilen bu versiyonu şimdilik sadece Anthony Joshua kullanıyor.
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Wladimir Klitschko'yla çıktığı dövüşten 35 milyon sterlin kazanan İngiliz sporcu, geleceğin en büyük ağır siklet boks yıldızı olarak gösteriliyor.
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Dünya boks şampiyonu Anthony Joshua, ağır sıklette yendiği Wladimir Klitschko ile yapacağı maça, kendisi için özel olarak tasarlanmış yeni Range Rover’ıyla gitti.
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27 yaşındaki İngiliz boksör, “Range Rover SVAutobiography Dynamic, lüksün ve performansın zirvesi, SVO takımıyla otomobili kendi zevkime göre özelleştirmek için ortak bir çalışma yapmış olmaktan çok memnunum” dedi.
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İşte yıldız isimlerin müthiş arabaları;
Pierre-Emerick Aubameyang'ın 312 bin euro değerindeki yeni aracı: Lamborghini Aventador golden
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Nemanja Matic: Mini Cooper
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İşte yıldız isimlerin birbirinden lüks araçları...
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Mathieu Valbuena / Lamborghini Murcielago LP640-4
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Zlatan Ibrahimovic: Volvo
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Lionel Messi - Cadillac Escalade
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Fiyatı 125 bin euro
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Zlatan Ibrahımovic - Porsche
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Jamie Vardy - Bentley
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Volkan Demirel: Lamborghini - 1.4 milyon TL
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Volkan Demirel: Range Rover V - 800 bin TL
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Caner Erkin: Dodge Challenger SRT - 504 bin TL
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Caner Erkin: Ferrari FF - 1.350 bin TL
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Fenerbahçeli eski futbolcu Bruno Alves: Audi A6 - 400 bin TL
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Robin van Persie: Porsche Cayanne - 750 bin TL
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Robin van Persie: Range Rover V - 800 bin TL
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Fernandao: Audi A6 - 400 bin TL
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Mehmet Topal: Mercedes G63 - 900 bin TL
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Kjaer: Audi Q7 - 280 bin TL
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Hasan Ali Kaldırım: Audi A5 - 200 bin TL
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Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Topuz: Audi Q7 - 280 bin TL
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Beşiktaşlı eski futbolcu Mario Gomez: Mercedes S - 850 bin TL
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Atiba Hutchinson: Audi A4 - 280 bin TL
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Quaresma: Bentley C - 1.277 bin TL
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Beşiktaşlı eski futbolcu Jose Sosa: Audi A4 - 210 bin TL
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Beşiktaşlı eski futbolcu Jose Sosa: Mercedes ML 350 - 458 bin TL
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Gökhan Töre: Mercedes G - 900 bin TL
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Aston Martin GT - 1.718 bin TL
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Tolga Zengin: Bentley - 2.000 bin TL
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İsmail Köybaşı: Range Rover - 600 bin TL
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Necip Uysal: Porsche Cayenne - 750 bin TL
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Olcay Şahan: Porsche Cayenne - 750 bin TL
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Alexis Sanchez: Bentley Continental
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Serdar Kurtuluş: Porsche Panamera - 894 bin TL
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Cenk Tosun: Porsche Panamera - 894 bin TL
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Boyko: Audi A4 - 250 bin TL
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Mustafa Pektemek: Range Rover - 725 bin TL
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Muslera: Cadillac Escalade - 622 bin TL
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Hamit Altıntop: Mini Cooper - 125 bin TL
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Selçuk İnan: Maserati - 878 bin TL
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Selçuk İnan: Mercedes G - 750 bin TL
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Selçuk İnan: Bentley - 540 bin TL
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Sneijder: Dodge Challenger - 762 bin TL
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Sneijder: Opel İnsignia - 135 bin TL
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Hakan Balta: Audi TT - 265 bin TL
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Podolski: Ferrari Mansory - 1 milyon TL
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Podolski: Range Rover - 400 bin TL
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Podolski: Mercedes GT - 750 bin TL
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Podolski: Ferrari - 1.181 milyon TL
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Semih Kaya: Nissan Skyline - 600 bin TL
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Olcan Adın: Bentley - 800 bin TL
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Sabri Sarıoğlu: Lamborghini Av - 2.780 bin TL
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Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor. O görüntüleri izlemek için videoya tıklayınız...