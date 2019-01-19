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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: ARŞİV
19 Ocak 2019 - 07:43,

Arda Turan'ın zırhlı aracı ilk kez görüntülendi!.

Ekim 2018'de oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan'a 2 milyon liralık zırhlı Mercedes cip hediye eden Arda Turan, yeni oyuncağıyla önceki akşam ilk kez Bebek'teydi. Eşiyle bir davete katılan futbolcu, milyonluk lüks cipiyle İstanbul gecelerinde havasını attı. İkili, geceden erken ayrıldı.

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Ünlü çift, G500 model zırhlı araçlarıyla Beykoz'daki evlerinde uyuyan 3 aylık oğullarına koştu. Lüks araba tutkusuyla bilinen futbolcunun eşi için aldığı son model cip ise "Yok böyle jest" yorumu yaptırdı. Turan'ın oğlu için de 41 koç kestirdiği iddia edilmişti.

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Beşiktaş file bekçisi Tolga Zengin, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

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City's AVM'de alışveriş turu yapan Tolga Zengin, 1.8 milyon TL değerindeki Range Rower marka aracıyla oradan ayrıldı. Tecrübeli isim, Karius'un transferiyle birlikte ikinci plana düşmüştü...

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Dünyaca ünlü futbolcuların arabaları dikkat çekiyor. Los Angeles Galaxy'nin İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in aracı görenleri adeta büyülüyor. Yeni Porsche marka spor aracıyla idmana gelen İsveçli futbolcu, gösterişli arabasıyla dikkat çekti. Ibrahimovic'in bu aracının 210 bin paund (1.1 milyon TL) olduğu ifade edildi. İşte futbolcular ve gösterişli arabaları...

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Gökhan Gönül: Aston Martin Vanquish

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ManU'nun yıldızı Pogba'nın yeni oyuncağı herkesin dikkatini çekti.

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Evkur Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor. Çağıran'ın aracının havalı kornası da duyanların dikkatini çekiyor.

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2016- 2017 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, diğer futbolcular gibi lüks ve pahalı otomobillere binmek yerine eski model araca binmeyi tercih ediyor. Eski model aracıyla kent sokaklarında dolaşan Çağıran, görenleri şaşkına çeviriyor. Milyon dolarlık otomobilleriyle bilinen birçok futbolcunun tam tersine, 'Murat 131' marka otomobile binen Çağıran, aracına da gözü gibi bakıyor.

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Oynadığı futbolun yanı sıra aracıyla da dikkatleri üzerine çeken Çağıran, aile özlemini arabasıyla gideriyor. Otomobiliyle kent merkezinde gezdiğinde sarı-kırmızılı taraftarlarsa Çağıran'a tezahüratlar ediyor. Sevilen futbolcunun eski model aracı da kentte yaşayanlar tarafından biliniyor.

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Arda Turan 400 bin euro (2 milyon TL) değerinde Lamborghini Gallardo satın aldı.

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Yıldız futbolcu aracın içinde böyle görüntülendi.

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İşte Pogba ve diğer yıldızların araçları sizlerle...

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Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile Nişantaşı’nda bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

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220 bin dolar (870 bin TL) değerindeki Aston Martin marka gri aracıyla uyumlu giyenen Demirel, “Her şey yolunda” dedi.

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Wembley'de Ukraynalı rakibi Wladimir Klitschko'yu nakavt eden Anthony Joshua'nın maça geldiği 100 bin euro'luk Range Rover'ı İngiliz basınının gündeminde.

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Romelu Lukaku: Rolls Royce

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Joshua için özelleştirilmiş araç için Land Rover dizaynırları ve teknisyenler özel olarak çalışmış. SVO Design Pack adı verilen bu versiyonu şimdilik sadece Anthony Joshua kullanıyor.

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Wladimir Klitschko'yla çıktığı dövüşten 35 milyon sterlin kazanan İngiliz sporcu, geleceğin en büyük ağır siklet boks yıldızı olarak gösteriliyor.

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Dünya boks şampiyonu Anthony Joshua, ağır sıklette yendiği Wladimir Klitschko ile yapacağı maça, kendisi için özel olarak tasarlanmış yeni Range Rover’ıyla gitti.

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27 yaşındaki İngiliz boksör, “Range Rover SVAutobiography Dynamic, lüksün ve performansın zirvesi, SVO takımıyla otomobili kendi zevkime göre özelleştirmek için ortak bir çalışma yapmış olmaktan çok memnunum” dedi.

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İşte yıldız isimlerin müthiş arabaları;

Pierre-Emerick Aubameyang'ın 312 bin euro değerindeki yeni aracı: Lamborghini Aventador golden

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Nemanja Matic: Mini Cooper

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İşte yıldız isimlerin birbirinden lüks araçları...

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Mathieu Valbuena / Lamborghini Murcielago LP640-4

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Zlatan Ibrahimovic: Volvo

26/74

Lionel Messi - Cadillac Escalade

27/74

Fiyatı 125 bin euro

28/74

Zlatan Ibrahımovic - Porsche

29/74

Jamie Vardy - Bentley

30/74

Volkan Demirel: Lamborghini - 1.4 milyon TL

31/74

Volkan Demirel: Range Rover V - 800 bin TL

32/74

Caner Erkin: Dodge Challenger SRT - 504 bin TL

33/74

Caner Erkin: Ferrari FF - 1.350 bin TL

34/74

Fenerbahçeli eski futbolcu Bruno Alves: Audi A6 - 400 bin TL

35/74

Robin van Persie: Porsche Cayanne - 750 bin TL

36/74

Robin van Persie: Range Rover V - 800 bin TL

37/74

Fernandao: Audi A6 - 400 bin TL

38/74

Mehmet Topal: Mercedes G63 - 900 bin TL

39/74

Kjaer: Audi Q7 - 280 bin TL

40/74

Hasan Ali Kaldırım: Audi A5 - 200 bin TL

41/74

Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Topuz: Audi Q7 - 280 bin TL

42/74

Beşiktaşlı eski futbolcu Mario Gomez: Mercedes S - 850 bin TL

43/74

Atiba Hutchinson: Audi A4 - 280 bin TL

44/74

Quaresma: Bentley C - 1.277 bin TL

45/74

Beşiktaşlı eski futbolcu Jose Sosa: Audi A4 - 210 bin TL

46/74

Beşiktaşlı eski futbolcu Jose Sosa: Mercedes ML 350 - 458 bin TL

47/74

Gökhan Töre: Mercedes G - 900 bin TL

48/74

Aston Martin GT - 1.718 bin TL

49/74

Tolga Zengin: Bentley - 2.000 bin TL

50/74

İsmail Köybaşı: Range Rover - 600 bin TL

51/74

Necip Uysal: Porsche Cayenne - 750 bin TL

52/74

Olcay Şahan: Porsche Cayenne - 750 bin TL

53/74

Alexis Sanchez: Bentley Continental

54/74

Serdar Kurtuluş: Porsche Panamera - 894 bin TL

55/74

Cenk Tosun: Porsche Panamera - 894 bin TL

56/74

Boyko: Audi A4 - 250 bin TL

57/74

Mustafa Pektemek: Range Rover - 725 bin TL

58/74

Muslera: Cadillac Escalade - 622 bin TL

59/74

Hamit Altıntop: Mini Cooper - 125 bin TL

60/74

Selçuk İnan: Maserati - 878 bin TL

61/74

Selçuk İnan: Mercedes G - 750 bin TL

62/74

Selçuk İnan: Bentley - 540 bin TL

63/74

Sneijder: Dodge Challenger - 762 bin TL

64/74

Sneijder: Opel İnsignia - 135 bin TL

65/74

Hakan Balta: Audi TT - 265 bin TL

66/74

Podolski: Ferrari Mansory - 1 milyon TL

67/74

Podolski: Range Rover - 400 bin TL

68/74

Podolski: Mercedes GT - 750 bin TL

69/74

Podolski: Ferrari - 1.181 milyon TL

70/74

Semih Kaya: Nissan Skyline - 600 bin TL

71/74

Olcan Adın: Bentley - 800 bin TL

72/74

Sabri Sarıoğlu: Lamborghini Av - 2.780 bin TL

73/74

Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor. O görüntüleri izlemek için videoya tıklayınız...

74/74

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