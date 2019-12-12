Anthony Joshua'nın rakibi Kubrat Pulev hakkında şok gerçek! Cinsel taciz...

Spor Arena Dış Haberler | Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'i yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini geri almıştı.
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Bu tarihi maçın ardından yeni rakiplerini beklemeye koyulan Anthony Joshua'nın muhtemel rakiplerinden biri olan Kubrat Pulev hakkında çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.
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Anthony Joshua, Uluslararası Boks Federasyonu kemerini korumak için ise Kubrat Pulev ile 180 gün içerisinde dövüşmek zorunda.
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İkili daha önce 2017 yılında karşı karşıya gelecekti ancak Pulev, maçtan 11 gün önce omzundan yaşadığı sakatlığı sebebiyle müsabakadan çekilmek zorunda kalmıştı.
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38 yaşındaki Bulgar boksör, kariyerinin tek yenilgisini 2014 yılında Vladimir Klitschko karşısında almıştı.
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The Sun, tüm bunların yanında Pulev hakkında çok konuşulacak bir olayı okuyucularına hatırlattı.
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Bulgar sporcunun yayından sonra da tacizlerine devam ettiği öne sürülmüştü.
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Jennifer Ravalo'nun şikayetçi olması üzerine California Spor Komisyonu soruşturma başlatmıştı.
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Soruşturma neticesinde açılan davada, Kubrat Pulev'in lisansı süresiz iptal edilmişti.
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Ancak sürecin devamında Pulev'in bu cezası, 2.500 dolar para cezası ve cinsel taciz kursu cezasına çevrilmişti.
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Kubrat Pulev, aynı suçu tekrar etmemesi şartıyla 4 ay sonra lisansını geri almıştı.
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Tüm duruşmaları mahkemede takip eden Kubrat Pulev’in sevgilisi Bulgar pop sanatçısı Anrea, o dönem tamamen siyah giyinerek sevgilisine destek vermişti.
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32 yaşındaki Andrea, 2006 yılından bu yana Kubrat Pulev ile birlikte.
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Andrea'nın geçlik dönemlerinde Miss Sofia ve Miss Tourism Bulgaria gibi birçok güzellik yarışmasını kazandığı biliniyor.
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Anrea'nın dava sürecinse sevgilisinin yanında durması spor ve magazinin kamuyounun dikkatini çekmişti.
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Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Andrea'nın 30'un üzerinde kişisel ödülü bulunuyor.