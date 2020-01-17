Anthony Joshua-Pulev maçı için İstanbul sürprizi!

WBA, WBO ve IBF kemelerinin sahibi Büyük Britanyalı boksör Anthnoy Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçı İstanbul'da yapılabilir.
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Anthnoy Josua, 8 Aralık 2019'da Andy Ruiz Junior ile yaptığı Dünya Ağır Sıklet Boks Unvan maçının ardından bir kez daha ringe çıkmaya hazırlanıyor.
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KEMERLERİNİ GERİ ALDI
İkilinin ilk müsabakasında Andy Ruiz galip gelen taraf olmuştu. Ancak Anthnoy Joshua, geçtiğimiz Aralık ayında oynanan maçta Ruiz'i 12 raund sonunda puanla mağlup etmiş ve WBA, WBO ve IBF kemelerini geri almıştı.
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Ağır sıklet kemerlerinin sahibi Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçı için geri sayıma geçildi.
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VODAFONE PARK ADAYLARDAN BİRİ
Anthony Joshua ve Kubrat Pulev arasında oynanacak boks maçının ayrıntıları netleşmeye başladı. Uluslararası Boks Federasyonu’nda (IBF) 1 numarada bulunan Bulgar Kubrat Pulev ile şampiyon Anthony Joshua arasında görüşmeler tamamlanmak üzere.
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23 Mayıs Cumartesi günü oynanması beklenen mücadele öncesinde, 3 şehir karşılaşmaya ev sahipliği yapmak için aday durumda.
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Londra’da bulunan ve Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur’un iç saha maçlarını oynadığı Hotspur Stadyumu ile birlikte adaylar arasında İstanbul Vodafone Park’ta bulunuyor.
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Bu dev mücadelenin oynanacağı yer için son adayın ise Suudi Arabistan olduğu belirtildi.
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PULEV’İN MENAJERİ İSTANBUL’DA
Bulgar boksör Kubrat Pulev’in manajeri Ivaylo Gotzev de dün İstanbul’a gelerek Vodafone Park Stadyumu’nu gezdi.
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Gotzev, stat yetkilileri ile de kiralama konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.
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Taraflar arasındaki görüşmelerin 31 Ocak’a kadar devam edeceği, sonrasında ise maçın oynanacağı şehrin hakkında son kararın verileceği öğrenildi.