Anthony Joshua - Andy Ruiz maçında neler oldu?

KLITSCHKO GİBİ DÖVÜŞTÜ Anthony Joshua'nın, rakibine kaptırdığı kemerleri geri almak için çok sistemli bir hazırlık geçirdiği görüldü. 2 maç önce devirdiği efsane isim Vladimir Klitschko'dan da bu dövüş ile ilgili tavsiyeler aldığını söyleyen İngiliz sporcu, ringde hem Muhammed Ali'den hem de Klitschko'dan enstantaneler sergiledi.