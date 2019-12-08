Anthony Joshua - Andy Ruiz maçında neler oldu?

Ağırsıklet boksunda Anthony Joshua ile Andy Ruiz arasında merkala beklenen mücadele gerçekleşti. Suudi Arabistan'da oynana karşılaşma Anthony Joshua'nın net üstünlüğüyle son buldu. Tarihi maçtan öne çıkan detaylar ise şu şekilde...
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KLITSCHKO GİBİ DÖVÜŞTÜ
Anthony Joshua'nın, rakibine kaptırdığı kemerleri geri almak için çok sistemli bir hazırlık geçirdiği görüldü. 2 maç önce devirdiği efsane isim Vladimir Klitschko'dan da bu dövüş ile ilgili tavsiyeler aldığını söyleyen İngiliz sporcu, ringde hem Muhammed Ali'den hem de Klitschko'dan enstantaneler sergiledi.
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İlk rauntta sert bir sağ kroşe ile rakibinin kaşını açan Joshua, neredeyse tüm rauntta rakibine boksun tüm inceliklerini gösterdi.
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YAKLAŞAMADI
Uzun kollarının avantajını kullanan Joshua, sol bilekleriyle Meksikalı'yı hırpaladı ve yakın dövüşten kaçtı.
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12 raunt boyunca rakibinin çevresinde dolanan şampiyon, ona hedef alma şansını vermedi ve nokta atışı yumruklarla net bir şekilde üstünlüğü ele aldı.
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ÖFKELENDİRMEYE ÇALIŞTI
Rakibinin bu taktiğini normal yollarla aşamayacağını gören Ruiz, sarılma anlarında Joshua'nun ensesine, kafasına, sırtına ve karaciğerine attığı gelişigüzel yumruklara onu sinirlendirmeye ve disiplinin bozmaya çalıştı.
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Rakibini bu şekilde yakın dövüşe çekme gayretinde olan Ruiz, bunda başarılı olamadı ve maç sonunda zafer Joshua'nın oldu.
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ÜÇÜNCÜ MAÇI İSTEDİ
Maç sonunda üçüncü müsabakayı isteyen Ruiz, "Yapmam gerektiği kadar hazır olamadım. Maçtan önce çok kilo aldım .. O boks yaptı etrafımda. Üçüncüyü yaparsak en iyi durumumda geleceğim. Daha çok çalışacağım. Mazeret yok." diye konuştu
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Ruiz, "Joshua iyi bir iş çıkardı. Suudi Arabistan'da bana destek veren herkese teşekkür ederim. Çok fazla onu yakaladım. Çok fazla tereddüt ettim. Kombinasyonlarımı kuramadım. " diyerek sözlerini noktaladı.
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ÖZÜR DİLEDİ
Kemerlerini geri alan Joshua ise ,Tanrı'ya teşekkür ediyorum.Bismillah diyorum. Bunu kazanabileceğimi biliyordum. Bu boksla alakalı bir durum. Ben de nakavt etmek istiyorum herkesi. Ona da kredisini vermek lazım. Andy'ye ailesine saygı duyuyorum."
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"STAY HUNGRY, STAY HUMBLE"
İyi boskçular. Buradaki olay vurmak ver vuruş almamak. Mentalitemi hiç değiştirmem. Her zaman aç ve mütevazi kal. (Stay hungry, stay humble...)
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İngiliz boksör Joshua, sadece dövüş için 50 milyon pound kazandı...
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Andy Ruiz ise 10 milyon pound kasasına koydu.
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UFC Şampiyonu Khabib Nurmagomedov, maçı izleyenler arasındaydı...