Andorra Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAÇIN ADAY KADROSU
Milli takımda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, kadroya alınmıştı.
A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Mert Müldür (Rapid Wien)
Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)
Forvet: Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş)