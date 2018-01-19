Adebayor fena patladı... O bir yalancı!

Başakşehir'in yıldızı Emmanuel Adebayor'dan olay sözler
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, çarpıcı açıklamalar yaptı... Hedefinde ise ünlü isim vardı... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Medipol Başakşehir'in dünyaca ünlü futbolcusu Emmanuel Adebayor, Nijerya'da yayım yapan bir internet sitesinde yayımlanan demecinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Togolo golcü, Arsenal'de oynadığı dönemde birlikte çalıştığı Arsene Wenger'i yalancılıkla suçlarken Arsenal kulübüne karşı olan nefretini de gizlemedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Adebayor, Topçular'dan ayrılmadan evvel Wenger ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak "Bana 'Ya gidersin ya da takımda kalıp oynamazsın.'dedi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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33 yaşındaki golcü oyuncu Manchester City'e transfer oluşunun ertesi günündeyse Wenger'in basın toplantısında kendisi için "Daha çok para istedi ve kendi isteğiyle ayrıldı." şeklinde konuştuğunu ve o gün bugündür Arsenal'dan nefret ettiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başakşehir'in santrforu, 2011'de Real Madrid'de beraber çalıştıkları Jose Mourinho içinse "O, hep sevdiğim ve daima seveceğim bir teknik adam. Şimdiye dek rastladığım en dürüst menajer" yorumunu yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Adebayor, Manchester City formasıyla Arsenal'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından gösterdiği sevinç nedeniyle tribünlerden gelen yabancı maddelerin hedefi olmuştu. (Fanatik)