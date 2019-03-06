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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: The Sun / Fotoğraflar: AP, Reuters
06 Mart 2019 - 10:29,

Abramovich'i kızdırdı! 'Satın gitsin...'

Chelsea'nin milyarder sahibi Roman Abramovich'in tepesi attı, yaşananlar sonrası satış için onay verdi! İşte detaylar...

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Rus milyarder Roman Abramovich, 2003 yılında satın aldığı Chelsea ile 17 kupa sevinci yaşadı. Hem Avrupa Ligi, hem de Şampiyonlar Ligi zaferleri gördü...

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Ama geçtiğimiz ay içerisinde yaşananlar tepesini attırdı... Manchester City ile oynanan Lig Kupası finalinde, uzatmanın son bölümünde Kepa sakatlanmıştı.

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İspanyol kaleciyi, penaltılara gitmesi muhtemel olan maç için riske etmek istemeyen Chelsea teknik kadrosu, yedek kaleci Caballero ile değiştirmek istemişti.

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Kenarda ısınma hareketleri yapan ve oyuna girmek için hazır hale gelen Caballero, herkesi şoke eden o anı yaşamıştı.

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Kepa kenara, "Çıkmak istemiyorum" işareti yapmış ve Sarri başta olmak üzere tüm teknik ekibi şaşkına uğratmıştı.

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Ne olduğunu anlamak için sahaya yaklaşan teknik patron Sarri, oyuncusunun çıkmayı reddettiğini öğrenince çıldırmıştı.

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Yerine geçerken üstünü başını yırttığı gözlemlenmiş, hatta sinirden soyunma odasına bile yönelmişti.

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O anlarda, Kepa'nın yanında olan David Luiz'in, İspanyol kaleciye bir şeyler söylediği görüntüleri foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmamıştı.

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Maç sonunda olayı açığa kavuşturan David Luiz; "Ona çıkmasını ve karara saygılı olmasını söyledim" demişti...

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Bu yaşanan olaylar sonrası takımın sahibi Roman Abramovich'in çok sinirlendiği ve geçtiğimiz yaz 80 milyon euro vererek transfer ettikleri İspanyol kaleciye verilen 'haftalık maaş cezası'nı yeterli bulmadığı iddia edildi.

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Piyasa değeri daha düşük olduğu bilinen kaleciyi, zararına da olsa satılması yönünde talimat verdiği söylendi.

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Chelsea'nin şimdiden önümüzdeki sezon için yeni kaleci arayışlarında olduğu yazıldı.

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"Kepa saygısızlık yaptı"

İngilizler’in eski efsane kalecilerinden David Seaman, Lig Kupası finalinde oyundan çıkmayı reddeden Chelsea kalecisi Kepa ile bu açıklamayı yapmıştı...

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