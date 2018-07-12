Aboubakar transferini bakın kim bitiriyor! Flaş gelişme...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Son yıllarda büyük çıkış gösteren Kamerunlu golcünün transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İki sezon önce Beşiktaş forması ile taraftarların gönlünü fetheden Vincent Aboubakar'a yeniden Siyah-Beyazlı formayı giydirmek isteyen yönetim, dümeni Portekiz'e kırdı. Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta Porto yetkilileri ile masaya oturacağı ve Kamerunlu oyuncuyu kiralık olarak resmen isteyeceği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen Alvaro Negredo'nun bekleneni vermemesi nedeniyle forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni sezonda da aynı krizi yaşamamak için düğmeye bastı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Negredo'nun maliyetinden kurtulmak için gelecek her teklifi değerlendirecek olan Siyah-Beyazlı kurmaylar, diğer yandan da yeni santrfor konusunda Vincent Aboubakar isminde karar kıldı. İki sezon önce Beşiktaş'ta forma giyen, attığı gollerle şampiyonlukta pay sahibi olan Kamerunlu golcüyü yeniden kiralamak isteyen Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki hafta içinde Portekiz'e giderek Porto yetkilileri ile masaya oturacağı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Teknik direktör Şenol Güneş'in golcü sorununun acilen çözülmesi yönünde verdiği raporun ardından Aboubakar'da karar kılan Orman'ın, daha önce olduğu gibi yıldız oyuncunun kiralanması yönünde teklifini sunacağı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Porto'ya 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2,5 milyon Euro ödemeyi planlayan başkan Orman'ın, Aboubakar'a da 3 milyon Euro civarında bir bütçe ayıracağı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Birçok kulübün peşinde olmasına karşın Kamerunlu oyuncunun, Beşiktaş'a geri dönmek istemesini koz olarak kullanacak olan Fikret Orman'ın yakın çevresine "Haftaya Aboubakar'ı alıp geleceğim" dediği belirtildi. (Habertürk)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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"Necip'ten çok memnunum ama nerede oynatacağımı bilmiyorum" Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer gelişmeleri hakkında oldukça samimi ve esprili açıklamalarda bulundu. İzlemek için videoya tıklayınız..