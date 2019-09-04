ABD, yaşadığı Türkiye kabusunu böyle gördü

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın, ABD'ye gösterdiği dirençli oyun tüm dünyada yankı uyandırdı.
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Uluslararası müsabakalarda 55 maçtır yenilmeyen ve Dünya Kupası'nda da 21 maç üst üste kazanan ABD takımı, Türkiye karşısında hiç beklemediği kadar zorlandı.
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Başlarında yaşayan efsane Gregg Popovich önderliğinde, süperstarlardan çok, genç ve yeni bir takımla şampiyonaya katılan ABD takımı, Türkiye galibiyetini, alelade bir galibiyet olarak değil, büyük bir tecrübe ve kazanım olarak görüyor.
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Takımın saha içindeki lideri ve starı Kemba Walker, zorlu Türkiye mücadelesini bu deyimi doğrularcasına şöyle değerlendirdi: "Galibiyet bizi çok sevindirdi. İnanılmaz bir maç oldu."
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"Bunun anlamı bizim için çok büyük. Aynı zamanda almamız gereken bir çok ders çıkardık. Genç oyunculardan kurulu yeni bir takımız. Hala öğrenme aşamasındayız. Bu galibiyet bizim bir seviye daha atlamamıza yardımcı olacak."
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ESPN'de, ABD takımının beklenenden daha güç duruma düştüğü vurgulandı.
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Türkiye adına sahada en iyi performans gösteren oyuncunun Ersan İlyasova olduğu vurgulanırken, 23 sayı atan ve 9 dakika 4 faulle oynayan yıldız oyuncuyu durdurmakta zorlanıldığı dile getirildi.
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San Antonio Spurs'ün ve ABD Milli Takımı'nın başantrenörü Gregg Popovich ise Türkiye'nin oyununu kısaca şöyle övdü:
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"Hepimizin bildiği gibi çok çetin oyun oldu. Galibiyeti kabul ediyoruz ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bu, hiç kimsenin galibiyeti. Oynadığımız takım tecrübesini ortaya koydu ve bizim yapmamız gereken bitiriciliği ve zekayı ortaya koydu. Henüz yeterli seviyede değiliz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz"
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Yahoo Sports, ABD'nin Türkiye galibiyetini, "Büyük kaçış" başlığıyla duyurdu.
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Maç yazısının başında Türkiye'nin kaçırdığı kritik serbest atışlara vurgu yapılarak, "Türkiye kaçırdı, Birleşik Devletler attı ve Amerikalılar büyük Dünya Kupası bozgunundan böyle kaçtı" denildi.
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Yazıda Şangay Oriental Spor Salonu'nda bulunan 18 bin kişinin Türkiye lehine tezahüratta bulunduğuna vurgu yaptı.
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The Washington Post: ABD Basketbol Takımı, Türkiye karşısında büyük korku yaşadı. Dünya Kupası'nda uzatmalar sonunda kılpayı kurtuldu.
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The Wall Street of Journal: ABD takımı derin bir nefes aldı. Türkiye 10 saniyede 4 serbest atış kaçırdı ve Amerikalılar galibiyet ile sahadan ayrıldı. Dünyadaki 17. en iyi takım neredeyse ABD'yi yeniyordu.
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LA Times: ABD takımı Türkiye'yi uzatmalarda zor bela yendi.
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ABD'li pivot Myles Turner: "Oynadığım en iyi maçlardan biriydi. Çılgınca bir maçtı"