İnanılmaz! 50 milyon dolar karşılığında...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyaca ünlü Alman pilot Michael Schumacher ile ilgili en ufak detay bile takip edilirken, yeni gelişmeler de gün yüzüne çıkıyor...
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İşte detaylar...
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Schumacher'in sağlık durumu ailesi tarafından büyük titizlikle basından gizleniyor.
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Bu yüzden dolayı aile, gelişmeleri basından gizleme konusunda büyük özen gösteriyor.
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Öyle ki, 2016 yılında Schumacher ailesinin avukatı Felix Damm, F1 pilotunun sağlık durumunu haberleştiren Alman dergisi Bunte'ye gizlilik ihlali sebebiyle dava açmıştı. Aynı yayın organı, Schumacher ile ilgili yeni bir gelişmeyi haberdar etti.
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2013'te Alpler'de geçirdiği kayak kazasının ardından komada olan Michael Schumacher, geçtiğimiz günlerde siyah bir helikoptere bindirilirken görüntülenmişti.
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Sağlık durumu sır gibi saklanan Schumi'nin nereye götürüldüğü ise kısa zamanda ortaya çıktı.
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Alman basınında yer alan habere göre Mallorca'da aldığı yazlığa giden Schumacher'in komşularına ulaşıldı. Evin yakınında bulunan sakinler Schumacher'i gelirken gördüklerini açıkladılar.
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50 MİLYON DOLARLIK EV
Geçtiğimiz aylarda Schumacher'in karısı Corrina'nın Mallorca'da bir yazlık aldı. Bu haber kısa zamanda yayılırken, Schumacher ailesi böyle bir satın alma olmadığını duyurmuştu.
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Real Madrid Başkanı Flortentino Perez'in eski yazlığı olan yer için Schumacher ailesinin 50 milyon dolar ödediği ifade ediliyor.
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15 bin metrekarelik görkemli villa, bahçelerle çevrili ve denizi görüyor. İki yüzme havuzunu da içinde barındıran Mallorca'daki villa, görenleri adeta büyülüyor.
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Schumacher'in yürümeye başlamasına rağmen haftada 50 bin sterlinlik tedavi masrafının olduğu belirtilmişti.