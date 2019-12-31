Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 12:19,
2019'da futbol dünyasını yasa boğan 5 ölüm
2019 yılı içinde futbol dünyası ölüm haberleri ile sarsıldı. Futbol dünyasında yılın en üzücü haberleri şöyle...
2019'da güzel haberler kadar kötü haberler de yaşandı. Futbol dünyası ölüm haberleri ile sarsılırken üzücü olaylara yıl sonunda bir göz atalım...
Taraftarlar Can Bartu için Ülker Stadyum'a geldi.. Ülker Stadı’na gelen sarı lacivertli taraftarlara tören öncesi kulüp tarafından Fenerbahçe atkıları dağıtıldı. Törende bütün Fenerbahçe futbolcuları da yer aldı.
JOSE ANTONIO REYES
Sevilla ve Arsenal efsanelerinden olan Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
ISAAC PROMISE
Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İY ve Giresunspor'da oynayan Isaac Promise, 31 yaşında kalp krizi sebebiyle vefat etti.
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