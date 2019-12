2019'da futbol dünyasını yasa boğan 5 ölüm

CAN BARTU Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı haber spor camiasını yasa boğdu. Fenerbahçe Kulübü, Sinyor lakaplı efsane Can Bartu için Ülker Stadyumu'nda tören düzenledi.