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Futbol
Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 12:19, /

2019'da futbol dünyasını yasa boğan 5 ölüm

2019 yılı içinde futbol dünyası ölüm haberleri ile sarsıldı. Futbol dünyasında yılın en üzücü haberleri şöyle...

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2019'da güzel haberler kadar kötü haberler de yaşandı. Futbol dünyası ölüm haberleri ile sarsılırken üzücü olaylara yıl sonunda bir göz atalım...

2CAN BARTU

CAN BARTU

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı haber spor camiasını yasa boğdu. Fenerbahçe Kulübü, Sinyor lakaplı efsane Can Bartu için Ülker Stadyumu'nda tören düzenledi.

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Taraftarlar Can Bartu için Ülker Stadyum'a geldi.. Ülker Stadı’na gelen sarı lacivertli taraftarlara tören öncesi kulüp tarafından Fenerbahçe atkıları dağıtıldı. Törende bütün Fenerbahçe futbolcuları da yer aldı.

4JOSEF SURAL

JOSEF SURAL

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Josef Sural hayatını kaybetti.

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Sural'ın ölümünün ardından Süper Lig'deki birçok takım başsağlığı mesajında bulunmuştu.

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Ölüm haberinin ardından Alanyaspor'da yas ilan edilirken dönemin teknik direktörü Sergen Yalçın, uzun bir süre kendilerine gelemeyeceklerini söylemişti.

7JOSE ANTONIO REYES

JOSE ANTONIO REYES

Sevilla ve Arsenal efsanelerinden olan Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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Reyes'in babası Francisco Reyes, ''Tek kaldığımızda yaptığımız tek şey ağlamak. Artık evde konuşmuyoruz bile. Konuşursak bizi ağlatan bir şey elbet çıkıyor.'' diyerek yürek burkmuştu.

9ISAAC PROMISE

ISAAC PROMISE

Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İY ve Giresunspor'da oynayan Isaac Promise, 31 yaşında kalp krizi sebebiyle vefat etti.

10EMILIANO SALA

EMILIANO SALA

Yılın başlarında Emiliano Sala'nın uçak kazası sonucunda ölmesi futbol dünyasını yasa boğmuştu. Nantes'tan Cardiff'e transfer olan Sala, yeni takımına doğru yola çıkarken uçak kazasının ardından hayatını kaybetmişti.

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