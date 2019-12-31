2019'a damga vurdular! Türkiye onları konuştu

REKORTMEN RIZA KAYAALP Milli güreşçi Rıza Kayaalp, bu yıl iki rekora birden imza attı. Olimpiyat ikincisi Rıza, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Rıza, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Kayaalp, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak bir kez daha tarihe geçti.