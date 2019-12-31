2019'a damga vurdular! Türkiye onları konuştu

2019'da spor dünyasında birçok gururlandıran gelişme yaşandı. Yılın son gününde bu gelişmelere birlikte göz atıyoruz... İşte 2019'da Türk sporunda yüzümüzü güldüren olaylar...
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1
2019 yılı Türk sporu için oldukça iyi hatırlanacak. Farklı branşlarda birçok başarı gelirken yılın en iyilerini sizler için değerlendirdik...
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EURO 2020'YE GİDİYORUZ
A Milli Futbol Takımı, Fransa, İzlanda ve Arnavutluk'un yer aldığı grupta Fransa'ya kaybetmeden 2. sırada yer aldı ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
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FINAL-FOUR'DA İKİ TÜRK TAKIMI
Euroleague'de Final-Four'da ilk kez iki Türk takımı yer aldı. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek finale yükseldi ancak finalde CSKA'ya mağlup olup turnuvayı 2. sırada tamamladı.
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FİLENİN SULTANLARI AVRUPA İKİNCİSİ
Türkiye'de düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, gümüş madalya kazandı. Milliler, finalde Sırbistan'a 3-2 yenilse de tüm Türkiye'yi gururlandırdı.
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SÜPER LİG'DE İLK KADIN BAŞKAN
Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi. Böylece Berna Gözbaşı, Süper Lig'deki ilk kadın başkan oldu ve tarihe geçti.
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GALATASARAY'DAN 3 KUPALI SEZON
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2018-19 sezonuna damgasını vurdu. Sarı kırmızılı ekip, sezonu Süper Lig şampiyonu, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ve Süper Kupa şampiyonu olarak tamamladı ve müzesine bir yıl içinde 3 kupa götürdü.
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SÜPER KUPA İSTANBUL'DA, ŞAMPİYON LIVERPOOL
UEFA Süper Kupa maçına İstanbul ev sahipliği yaptı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Liverpool, penaltılara giden maçta Chelsea'yi yenip kupaya uzanan taraf oldu.
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İREM YAMAN İLK ŞAMPİYON
İrem Yaman, tekvandoda tarih yazdı ve bunu başaran ilk Türk kadın tekvandocu oldu. İngiltere'nin Manchester kentinin ev sahipliği yaptığı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda podyumun zirvesinde yer aldı.
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ASKER SELAMI GÜNDEM OLDU
Milliler, önce Arnavutluk sonra Fransa maçlarında asker selamı yaptı, Avrupa ayağa kalktı. Askerlerimize selam gönderen futbolcularımıza UEFA'dan kınama cezası geldi. Oysa aynı gol sevincini Avrupa'da birçok yabancı futbolcu yapıyordu... Avrupa genelinde asker selamı veren Türk futbolculara birer birer ceza kesildi. Alman St. Pauli kulübü, Enver Cenk Şahin'i bu sebeple kadro dışı bıraktı.
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CİMNASTİKTE İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular büyük bir başarıya imza attı. Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Almanya'da 14.933'lük derecesiyle İstiklal Marşı'nı dinleten milli cimnastikçi, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
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TALHA AHMET ERDEM'DEN TARİHİ ŞAMPİYONLUK
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Portekiz'de yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem, T23 kategorisi erkekler 81 kiloda kürsünün zirvesinde yer aldı.
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REKORTMEN RIZA KAYAALP
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, bu yıl iki rekora birden imza attı. Olimpiyat ikincisi Rıza, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Rıza, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Kayaalp, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak bir kez daha tarihe geçti.