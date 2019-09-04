Galatasaray'ın imza töreni ne zaman? Falcao'ya ne zaman imza töreni yapılacak?
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu transfer dönemi tamamlanırken Galatasaray, aralarında yıldız isimlerin de bulunduğu çok sayıda futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Monaco'nun Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile sözleşme imzalayan Galatasaray'da gözler, imza töreninin yapılacağı tarihte. Peki, Galatasaray'ın imza töreni ne zaman? Falcao'nun imza töreni ne zaman?
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray, haziran ayında başlayan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan transfer dönemi boyunca 14 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu oyunculardan bazıları için imza töreni yapılırken aralarında Falcao'nun da olduğu bazı isimler için resmi tören yapılmadı. İşte, Galatasaray'ın yapacağı toplu imza törenine ilişkin ayrıntılar...
Galatasaray Kulübü bugün, futbol takımının yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek. Saat 20.00'de başlaması planan tören için Türk Telekom Stadı kapıları 19.05 itibariyle açılacak.
Kombine kart sahipleri ile GS Store'dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarların, imza törenine ücretsiz girebilecek. Öte yandan imza töreninin GS TV'den canlı olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
İmza töreninin biletleri "passo.com.tr" üzerinden 23 liraya satışa sunuldu. Passolig kartı bulunmayan taraftarlar ise "Aslanlıyol" gişelerinden kağıt bilet satın alabilecek.
MEŞALE YAKMAK YASAK
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; imza töreninde meşale yakmak kesinlikle yasak olacak. Stada giriş esnasında taraftarların üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde bu maddelere el konulacak.
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